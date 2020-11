Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 14 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 14 novembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Glass, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

David Dunn e il figlio sono sempre un passo avanti rispetto alla legge mentre garantiscono la giustizia nelle strade di Philadelphia. I loro talenti speciali li mettono presto in rotta di collisione con la Bestia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Agnus dei, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Polonia, 1945. Una dottoressa della Croce Rossa si reca in un convento per prendersi cura di alcune suore, rimaste incinte dopo essere state violentate dai soldati russi.

Film commedie da vedere stasera in TV

Tolo tolo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Dopo che il suo ristorante di sushi è fallito miseramente, Checco deve scappare dai suoi creditori e decide di rifugiarsi in Africa, dove si improvvisa cameriere in una struttura alberghiera.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Asterix e il segreto della pozione magica, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Quando cade da un albero, il druido Panoramix si rende conto di non aver più l'agilità di un tempo e di stare invecchiando. Asterix e Obelix, quindi, lo aiutano a cercare un degno successore.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Four Brothers - Quattro fratelli ore 21:00 su Sky Cinema Action

Quattro fratelli riscoprono i legami che li uniscono quando la loro madre viene assassinata e decidono di farsi giustizia.

Insospettabili sospetti, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Quando perdono la pensione a causa dell'azienda per la quale lavoravano, tre amici di vecchia data, Willie, Joe e Al, decidono di rapinare una banca.

Across the Line: The Exodus of Charlie Wright ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Possessore di una fortuna che fa gola a molti, il finanziere Charlie Wright fugge in Messico e si ritrova preso di mira da una squadra di mercenari, nonché dalla malavita e dagli agenti federali.

Joker, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Arthur Fleck, interpretato da Joaquin Phoenix, attore comico fallito ed ignorato dalla società, vaga per le strade di Gotham City iniziando una lenta e progressiva discesa negli abissi della follia, sino a divenire una delle peggiori menti criminali della storia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Hemingway & Gellhorn, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

L'appassionata storia d'amore di una delle più celebri coppie della letteratura americana, quella fra il celebre scrittore Hemingway e la corrispondente di guerra Gellhorn, sullo sfondo della Guerra Civile Spagnola.

Film storici da vedere stasera in tv

Romulus, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

La serie, divisa in dieci episodi ed ambientata nell'VIII secolo a.C., narra le vicende precedenti alla nascita di Roma.

È complicato, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Jane e Jake Adler hanno tre figli ormai grandi e sono divorziati da dieci anni. La trasferta a New York per il diploma di uno dei loro figli, riunisce l'ex coppia in modo speciale.

Film biopic da vedere stasera in TV

Mr. Nice, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

La storia di Howard Marks, filosofo, spacciatore e musicista per copertura. Ebbe contatti con la CIA, l'MI6, l'Ira e la mafia. Fu condannato a venticinque anni di reclusione, rilasciato sulla parola nel 1995 dopo soli sette anni.

Film commedie da vedere stasera in TV

Good Boys - Quei cattivi ragazzi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Tre impacciati dodicenni vivono, a causa di un drone andato distrutto, una serie di improbabili avventure che coinvolgono ragazze inferocite, trafficanti di droga e, soprattutto, molta sfortuna.

Il ciclone, ore 21:15 su Premium Cinema 3

In un paesino della Toscana vive la famiglia Quarini, il padre Osvaldo e i tre figli Levante, Libero e Selvaggia. Un giorno una compagnia spagnola di flamenco arriva e porta nuovo e contagioso entusiasmo nella vita dei quattro.

An Education, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Una sedicenne, annoiata da tutto ciò che la circonda, scopre con entusiasmo la bellezza di una vita avventurosa e romantica quando s'innamora di un trentenne.

I programmi in chiaro

Ballando con le stelle, ore 20:35 su Rai 1

Quindicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Dieci puntate in cui tredici personaggi Vip impareranno l'arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Stagione 3 Episodio 16, “A prova di bomba”. Durante una festa, Zane viene rapito. La S.W.A.T. scopre che Joel Powel, un suo vicino di casa, è ossessionato dal ragazzino.

Sapiens Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3

Condotto da Mario Tozzi. Un programma che pone domande sull'uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens.

The Bourne Supremacy, ore 21:22 su Rete 4

Jason Bourne, che ha abbandonato la sua vita da agente segreto, si vede costretto a tornare in missione per scoprire chi ha commesso un duplice omicidio.

Tu sì que vales, ore 21:20 su Canale 5

Artisti e sportivi di ogni genere si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Biancaneve e il cacciatore, ore 21:20 su Italia 1

Un cacciatore viene inviato da una regina malvagia a uccidere la principessa Biancaneve in fuga. L'uomo diventa in realtà il suo protettore nel piano per riconquistare il controllo del suo regno.

Indovina chi viene a cena, ore 21:15 su La7

Una coppia di liberali bianchi deve affrontare il proprio razzismo latente quando la figlia presenta loro il fidanzato di colore.

Il collezionista di ossa, ore 21:30 su Tv8

New York. In seguito all'ennesimo efferato omicidio compiuto da un assassino seriale, l'agente Lincoln Rhyme inizia le indagini.

Tutta la verità: L'enigma del mostro di Firenze, ore 21:25 su Nove

Sedici giovani colpiti a morte nei dintorni di Firenze tra il 1968 e il 1985. Nove racconta una delle storie criminali più famose ed efferate del nostro Paese.