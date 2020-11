Romulus, il making of della serie tv di Matteo Rovere. VIDEO

Da dove arriva l'idea alla base della serie tv creata da Matteo Rovere, una nuova, avvincente produzione Sky Original? Com'è stato girare in protolatino per gli attori? In quale modo sono stati ricostruiti gli usi, i costumi e gli abiti dell'epoca? Scopriamolo nel making of di ROMULUS

Romulus, l'attesissima serie tv creata da Matteo Rovere, una produzione Sky Original che ci porterà alla scoperta delle origini di Roma come mai sono state raccontate, ha debuttato su Sky Atlantic venerdì 6 novembre, e ci terrà compagnia per altre quattro settimane. Qui sotto il calendario completo degli appuntamenti (gli episodi sono ovviamente disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV): Venerdì 6 novembre, 21.15: Episodio 1 e 2 Venerdì 13 novembre, 21.15: Episodio 3 e 4 Venerdì 20 novembre, 21.15: Episodio 5 e 6 Venerdì 27 novembre, 21.15: Episodio 7 e 8 Venerdì 4 dicembre, 21.15: Episodio 9 e 10 (finale di stagione) CLICCA QUI: Scopri lo speciale su Romulus

ROMULUS, DI COSA PARLA LA SERIE TV approfondimento Romulus, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO Lazio antico, VIII secolo a.C, un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. I trenta popoli della Lega Latina vivono da anni sotto la guida del re di Alba Longa, ma siccità e carestia minacciano la pace e la vita di tutti i villaggi. Poi c'è il bosco, un luogo oscuro abitato da creature crudeli e misteriose. Romulus è il racconto di questo mondo attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Yemos, principe di Alba, Wiros, un giovane orfano e schiavo, e la giovane vestale Ilia. Una storia di uomini e donne che scoprono come crearsi un destino anziché subirlo. Romulus è la storia epica della nascita di Roma come non è mai stata raccontata.