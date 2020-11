Romulus, le anticipazioni degli episodi 3 e 4 della serie tv

Su Sky Atlantic è in onda 'Romulus', la serie tv di Matteo Rovere, una storia di guerra, fratellanza, passione e coraggio, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. Non perdere gli episodi 3 e 4, in onda venerdì 13 novembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Romulus, episodio 3 Miracolosamente sopravvissuta al suo terribile destino, Ilia torna ad Alba, e racconta che Marte le si è mostrato quand’era sottoterra. Per questo motivo, contro il volere della madre e del padre, pretende di andare a parlare con il sacerdote del dio della guerra e della vendetta: da questo momento sarà al servizio di un nuovo signore, non più della dea feconda. Intanto Wiros, che si è ingarbugliato da solo nelle sue menzogne, capisce che è arrivato il momento di allontanarsi dai luperci…ma non da solo, altrimenti non sopravvivrà una sola notte nel bosco. Yemos, completamente alla deriva, deve scegliere da che parte stare: terrà un basso profilo, oppure si esporrà per difendere questo giovane schiavo che tenta in tutti i modi di essergli amico? Intanto la signora dei lupi, la minacciosa dea Rumia, si aggira per il bosco alla ricerca delle sue prossime vittime…o dei suoi prossimi seguaci? CLICCA QUI: Romulus, scopri lo speciale sulla serie tv CLICCA QUI: Romulus, il cast e i personaggi. FOTO