Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2020 e l’uscita nelle sale, arriva su Sky Cinema il documentario, targato Vision Distribution, diretto da Alex Infascelli, il regista premiato con il David di Donatello sia per Almost Blue, sia per il documentario S Is for Stanley. Il documentario, tratto dal libro Un Capitano scritto da Francesco Totti con Paolo Condò (edito da Rizzoli) andrà in onda su Sky Cinema Uno e su Sky Sport Serie A, , lunedì 16 novembre alle 21.15