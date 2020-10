Totti, morto il papà Enzo: era positivo al Covid-19

Il 76enne è deceduto quest’oggi all’ospedale Spallanzani. Sarebbe stato affetto da varie patologie: si trovava in terapia intensiva

È morto oggi a Roma il padre di Francesco Totti, Enzo. Il genitore del calciatore aveva 76 anni ed era ricoverato all'ospedale Lazzaro Spallanzani. Era risultato positivo al Covid ed era in terapia intensiva (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE NEL LAZIO). Soprannominato amichevolmente lo "Sceriffo", lascia i due figli – l'ex capitano della Roma e il figlio maggiore Riccardo – e la moglie Fiorella. Secondo quanto si è appreso, Enzo sarebbe stato affetto da varie patologie e, dopo la positività, era scattato nei giorni scorsi il ricovero nell'stituto per le malattie infettive della Capitale.

Il post su Instagram

In un post su Intagram del 19 marzo, in occasione della festa del papà, Francesco Totti aveva scritto a corredo di una fotografia: "Tutto quello che mi hai insegnato lo sto trasmettendo ai miei figli, ai tuoi nipoti. Grazie per tutto papà mio. Anzi, sceriffo".