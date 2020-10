Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "Nel Lazio per il secondo giorno consecutivo dati in leggera flessione, ma non bisogna abbassare la guardia, occorre essere rigorosi nei comportamenti"

Su quasi 13mila tamponi ieri nel Lazio si sono registrati 371 casi, quattro decessi e 30 guariti. Come ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:14 - Nel Lazio 371 nuovi contagi

Su quasi 13mila tamponi ieri nel Lazio si sono registrati 371 casi, quattro decessi e 30 guariti. Come ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "Nel Lazio per il secondo giorno consecutivo dati in leggera flessione, ma non bisogna abbassare la guardia, occorre essere rigorosi nei comportamenti. I drive-in migliorano le prestazioni grazie anche al potenziamento della rete".