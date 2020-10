Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Ora non bisogna abbassare l'attenzione e rispettare le regole del distanziamento"

Su circa 14mila tamponi ieri nel Lazio si sono registrati 395 casi, otto i decessi (di cui cinque sono recuperi di notifiche) e 107 i guariti. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "In corso una riorganizzazione della rete ospedaliera per rispondere all'andamento della curva epidemiologica. Finora l'attività di tracciamento e l'assistenza ospedaliera stanno consentendo di avere la pandemia sotto controllo e con uno dei più bassi tassi di letalità a livello nazionale. Ma ora non bisogna abbassare l'attenzione e rispettare le regole del distanziamento".