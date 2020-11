Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 11 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 11 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film gialli da vedere stasera in TV

Petra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Primo episodio della prima stagione. Alcuni stupri costringono l’ispettore Petra a lavorare con il vice ispettore Monte.

Film comici da vedere stasera in TV

Il mio capolavoro, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un gallerista di Buenos Aires prova a rilanciare un amico pittore in declino che ha perso la memoria.

Sconnessi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un’intera famiglia si ritrova in profonda crisi una volta costretta in una baia di montagna senza internet.

Mia moglie per finta, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Adam Sandler e Jennifer Aniston in una commedia che vede un chirurgo chiedere alla sua assistente di fingere d’essere la sua ex moglie per conquistare una donna.

Omicidio all’italiana, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Maccio Capatonda in una commedia surreale che fa il verso alla televisione del dolore e al turismo dell’orrore.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il viaggio di Yao, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Omar Sy in un road movie che lo vede nei panni di un attore. Impegnato a Dakar per motivi di lavoro, scopre le proprie origini senegalesi, riaccompagnando un bambino al proprio villaggio.

Gloria Bell, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Una 50enne, divorziata con figli, non rinuncia a godersi la vita e a credere nel vero amore.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Freerunner – Corri o muori, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un perverso gioco proibito coinvolge dei partecipanti che dovranno fare di tutto per raggiungere il traguardo, posto all’altro capo della città. Il tutto con indosso un collare esplosivo pronto a saltare in aria dopo 60 minuti.

Tokarev, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Nicolas Cage protagonista di un action-thriller. Paul è un uomo di successo ma il suo passato criminale torna a galla quando sua figlia viene rapita.

Film horror da vedere stasera in TV

Ghost Stories, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Martin Freeman protagonista di un film che racconta svariate storie sull’universo paranormale.

Film romantici da vedere stasera in TV

Se solo fosse vero, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Reese Witherspoon e Mark Ruffalo protagonisti di una commedia romantica. Un architetto si trasferisce in una casa nuova e si innamora del fantasma della precedente inquilina.

Film thriller da vedere stasera in TV

Sfida senza regole, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Robert De Niro e Al Pacino in un thriller ad alta tensione. Due poliziotti, a un passo dalla pensione, indagano su un serial killer.

Submergence, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

James McAvoy e Alicia Vikander in un thriller che racconta l’amore tra una scienziata e una spia britannica. Un sentimento compromesso dal rapimento di lui da parte di un gruppo di terroristi.

Atomica bionda, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Spy story con protagonista Charlize Theron. Film ambientato negli anni ’80, che vede un’agente giungere a Berlino per indagare sulla morte di un collega.

Film biopic da vedere stasera in TV

Cobain: Montage of Heck, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Il ritratto della vita di Kurt Cobain, tracciato da coloro che lo hanno conosciuto da vicino.

I programmi in chiaro

Italia-Estonia, ore 20:30 su Rai 1

L’Italia di Roberto Mancini in campo per un’amichevole contro l’Estonia.

Il sole a mezzanotte, ore 21:20 su Rai 2

A dieci anni di distanza dalla sua fuga in Occidente, un incidente aereo riporta in Russia un celebre ballerino. Il KGB è pronto ad approfittarne.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storico programma condotto da Federica Sciarelli, che offre un aiuto ai telespettatori che sono alla ricerca di cari scomparsi.

All together Now, ore 21:20 su Canale 5

Un gruppo di aspiranti cantanti sale sul palco per esibirsi di fronte ad una giuria di cento giurati, composta da artisti ed esperti musicali.

Sherlock Holmes, ore 21:20 su Italia 1

Robert Downey Jr. e Jude Law propongono la loro versione delle avventure di Sherlock Holmes e John Watson.

Stasera Italia, ore 21:20 su Rete 4

Programma di approfondimento giornalistico a cura della redazione del Tg4.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento culturale e storico, condotto da Andrea Purgatori.

X-Factor, ore 21:45 su TV8

In onda la registrazione della seconda puntata live di X-Factor 2020.

L’assedio, ore 21:25 su NOVE

Star, personaggi emergenti e persone comuni protagoniste delle interviste di Daria Bignardi.