Jennifer Aniston presenta Lord Chesterfield

Jennifer Aniston ha pubblicato su Instagram un video per mostrare la new entry della sua famiglia, Lord Chesterfield, un cucciolo di labrador bianco. Nel filmato si vede l'animale sdraiato sul divano, a pancia all'aria, addormentato con un osso in bocca. “Chesterfield, ti sei addormentato con l’osso in bocca? Credo di sì”, si sente dire nel video dalla Aniston, “Ciao! Vorrei presentarvi l'ultimo membro della nostra famiglia - ha scritto l'attrice sul social - questo è un molto stanco Lord Chesterfield. Mi ha subito rubato il cuore”. Jennifer ha adottato il cagnolino al centro Wagmor di Los Angeles, un lussuoso rifugio per cani: “Un enorme grazie a Wagmor Pets per l’incredibile lavoro che fa. Vi sono davvero grata per l’attenzione che dedicate ai cani, salvandoli e trovandogli una casa”. Tanti i commenti fioccati sotto il post, da parte dei follower e degli amici vip della star californiana. “Non riesco a sopportare tutta questa dolcezza. Il nome, la posa, tutto. Congratulazioni” ha commentato Lily James. “Oh my God”, ha scritto Chiara Ferragni, proprio come Julianne Moore. “Amore a prima vista” sono state invece le parole di Maria Sharapova. “Adoro questo piccolo ometto” ha commentato Aaron Paul. Per Jennifer Aniston non si tratta del primo cane: l'attrice è anche padrona di Sophie, un pitbull bianco, e di Clyde, uno Schnauzer dal pelo grigio.