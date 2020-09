Brad e Jennifer di nuovo insieme? No, ma il team Aniston ci crede

Un incontro in streaming tra attori di Hollywood ha scatenato i rumor. Molti vorrebbero che tornassero a essere coppia. Ma pare che lui abbia una nuova fiamma, la modella Nicole Poturalski

I fan ci sperano ancora. Jennifer Aniston e Brad Pitt , dopo lunghissimo tempo, si sono ritrovati a stretto contatto. E' avvenuto in occassione di una riunione streaming tra attori di Hollywood e questo è bastato per scatenare il team Jennifer che ha sempre sperato nella ricostituzione della coppia.

approfondimento

Brad Pitt e Jennifer Aniston, la loro storia d'amore

I rumor si erano già accesi duranti i Sag Awards 2020 quando tra sguardi e non solo sembravano gli stessi complici di un tempo, prima del divorzio del matrimonio di Brad con Angelina Jolie. Ma smorziamo gli entusiami, pare che Pitt abbia un nuovo amore, la modella ventisettenne tedesca Nicole Poturalski che pare abbia già invitato in un viaggio in Francia. Una semplice avventura o qualcosa di più?