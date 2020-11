Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 6 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 6 novembre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film storici da vedere stasera in TV

Romulus, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Prima stagione. Serie tv italiana divisa in dieci episodi ed ambientata nell'VIII secolo a.C., che narra le vicende precedenti alla nascita di Roma.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La famiglia Fang, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Baxter e Annie, fratello e sorella, cercano la verità sulla misteriosa scomparsa dei propri genitori, due attori famosi per le loro performance molto elaborate.

Film commedie da vedere stasera in TV

D.N.A Decisamente non adatti, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Due ex compagni di scuola si rivedono dopo molti anni. Entrambi insoddisfatti delle proprie vite, decidono di sottoporsi a un esperimento scientifico per scambiarsi il codice genetico.

Amici di letto, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un ragazzo e una ragazza alle prese con la fine delle proprie rispettive relazioni decidono di gioire dei benefici di una storia senza legami sperando di migliorare l'amicizia che li lega.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Rex – Un cucciolo a palazzo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Quando il cane preferito da Elisabetta II d'Inghilterra, il corgi Rex, si perde, deve affrontare nuove avventure e stringere nuove amicizie per trovare la strada del ritorno verso il palazzo reale.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

2012, ore 21:00 su Sky Cinema Action

In un centro di ricerca viene rilevato un anomalo surriscaldamento del nucleo terrestre. Si stimano effetti catastrofici solo nel lungo periodo, ma si commette un grave errore.

Suicide Squad, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Un'agenzia governativa raduna una squadra composta dai super cattivi più pericolosi al mondo attualmente in prigione per sconfiggere un nemico comune.

Film biopic da vedere stasera in TV

Rapina a Stoccolma, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Dopo aver preso ostaggi in una banca di Stoccolma, un ex detenuto chiede il rilascio di un vecchio complice. Con l'aggravarsi della situazione, l'uomo sviluppa uno strano legame con una delle donne sequestrate.

Mister Chocolat, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

La storia di Rafael Padilla, nome d'arte Chocolat, nato a Cuba intorno al 1860 e divenuto il primo artista nero in Francia a calcare la scena di un teatro e a creare un duo comico divenuto popolare nella Parigi della Belle Epoque.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Arma letale, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Film del 1987 diretto da Richard Donner e interpretato da Mel Gibson e Danny Glover. Si tratta del primo episodio della saga di film d'azione di Arma letale, che ha come protagonisti due poliziotti di Los Angeles.

Underwater, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Un gruppo di scienziati lavora in un laboratorio subacqueo. Quando un terremoto mette tutti in pericolo mortale, i ricercatori cercano di trovare un modo per tornare in superficie.

Galveston, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Roy è un criminale che si fa beffe dei sicari della mafia e che viene ingannato dal suo potente capo. Ben presto, si ritrova in fuga con una giovane donna e sua figlia mentre cercano rifugio a Galveston, in Texas.

Adult Beginners, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Jake è un imprenditore fallito. La sua vita cambia quando si trasferisce dalla sorella Justine per il proprio nipotino di tre anni.

Film commedie da vedere stasera in TV

One for the Money, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Stephanie Plum è da poco single e divorziata. Inoltre ha perso il lavoro e l'auto. La nonna riesce a procurarle un impiego dal cugino che si occupa di recupero crediti.

Una piccola impresa meridionale, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Un vecchio faro diventa il rifugio di un prete, espulso dalla comunità ecclesiastica a causa di uno scandalo. L'eremo si trasforma presto nel luogo di incontro tra personaggi molto singolari.

I programmi in chiaro

Tale e Quale Show, ore 21:25 su Rai 1

Alcuni vip si mettono in gioco imitando cantanti famosi.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Stagione 17 Episodio 19: “Il giorno di San Patrizio”.

Titolo V, ore 21:20 su Rai 3

Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti conducono Titolo Quinto, un programma di Pietro Raschillà.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma d'informazione.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Freedom oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Programma divulgativo condotto da Roberto Giacobbo.

Propaganda Live, 21:15 su La7

Propaganda Live è il programma di Diego Bianchi in arte Zoro.

Alessandro Borghese 4 ristoranti, ore 21:30 su Tv8

La sfida tra quattro ristoratori si concentrerà sulla Valle D'Aosta.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Maurizio Crozza torna live con il suo show, lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica e sociale.