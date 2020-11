Romulus, le anticipazioni dei primi due episodi della serie tv

Su Sky Atlantic arriva 'Romulus', la serie tv di Matteo Rovere, una storia di guerra, fratellanza, passione e coraggio, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. Non perdere i primi due episodi, in onda venerdì 6 novembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Romulus, episodio 1 Lazio antico, ottavo secolo a.C., la Terra dei Trenta Re. I vari sovrani della Lega Latina si riuniscono ad Alba Longa per parlare con Numitor, il Re dei Re. C'è bisogno di interpellare gli dei, perché la siccità ha raggiunto livelli preoccupanti, e c'è bisogno di capire cosa fare. I gemelli Yemos e Enitos, i futuri eredi al trono in quanto nipoti del re, sono obbligati ad abbracciare il loro destino, ma il tradimento di Amulius, il fratello minore di Numitor, spariglia completamente le carte in tavola. Non è di buon auspicio neppure la visione della vestale Ilia, la figlia di Amulius entrata nel tempio di Vesta alla tenera età di sei anni: nel futuro di Alba Longa, a quanto pare, ci sono il fuoco e la guerra. Intanto il giovane orfano Wiros, uno schiavo di Velia, si addentra nel bosco insieme ad altri ragazzi per i Lupercalia, il rito d'iniziazione che li trasformerà, se sopravvivranno, in uomini. Ma il bosco è un posto molto pericoloso, specialmente per chi, come lui, è più bravo a usare le parole che la spada. In quel luogo apparentemente infinito, inoltre, si nasconde la feroce Rumia, la dea dei lupi.