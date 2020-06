La prima volta di Lillo & Greg

Come diceva Rimbaud: "L'io è un altro". E lo sapeva bene anche Robert Louis Stevenson, quando nel 1896 scrisse Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Un racconto epocale che spesso e volentieri il cinema ha trasfigurato in gustose parodie: da Il mio amico Jekyll con Ugo Tognazzi a Le Folli notti del Dottor Jerry con Jerry Lewis, da Dottor Jelyll e gentile Signora con Paolo Villaggio a Il Professor Matto con Eddie Murphy

E da tempo Greg (Claudio Gregori) sognava di esordire alla regia insieme all'inseparabile Lillo (Pasquale Petrolo) con una nuova trasposizione cinematografica del libro di Stevenson. Sicché per il loro esordio alla regia, la coppia comica ha diretto e interpretato D.N.A. (Decisamente Non Adatti) film disponibile a partire dal 30 maggio su Sky Primafila Premiere. i Due artisti hanno così motivato la loro scelta di debuttare dietro la macchina da presa:

"Era doveroso e imprescindibile per noi per poter dedicare al nostro primo film quella cura dei dettagli che desideravamo. Sappiamo che la commedia ha registri e tempi particolari per veicolare bene le gag; ma sappiamo anche che maestri come Gene Wilder, Mel Brooks o Woody Allen ci sono riusciti alla grande, senza mai scadere nel compitino scolastico. Volevamo che la nostra creatura fosse una storia divertente, senza dubbio, ma davvero gradevole e piacevole a vedersi, con una fotografia suggestiva, fatta di contrasti anche forti, con inquadrature mai banali, ma anzi, azzardate e icastiche. Abbiamo sfruttato tutti i mezzi che la produzione ci ha messo a disposizione: steady cam, droni, cherry picker, dolly, ma dosati ad arte, abbiamo scomodato i già citati Brooks, Wilder, Allen e in più Kubrick, Almodovar, Abrahams, Zucker and Zucker e gli abbiamo dato giù con tutta l’euforia e il cimento che la nostra opera prima ci scatenava. Il nostro entusiasmo si è trasmesso ovunque tra i reparti. È stato come rivivere l’ebbrezza d’una gita scolastica: non vedevamo l’ora di iniziare al mattino e ci dispiacevamo quando si finiva la giornata. E con noi tutti. Probabilmente siamo stati fortunati. Siamo capitati tra i migliori professionisti di questo settore, dall’aiuto regia alle maestranze e ognuno ha dato più di quello che avrebbe dovuto, catturato da un clima assolutamente rigenerante. Speriamo che tutto questo traspiri dalla pellicola, ma ne siamo quasi sicuri."

D.N.A.: La recensione del film di Lillo & Greg

Una Roma inedita, internazionale ottimamente fotografata fa da sfondo a questa opera prima che riesce a rinnovare il tema dello scambio di caratteri. La peculiarità di D.N. A e che i due protagonisti non vengono totalmente mutati, dall’esperimento, ma mantengono una piccola parte del loro carattere originario. Questo consente ai personaggi interpretati da Lillo e Greg di mantenere un maggiore profondità. Ezechiele e Nando non sono quindi semplici macchiette, figurine bidimensionale, ma esseri umani con i loro vizi e le loro virtù. Così la vis comica della coppia viene amplificata in maniera esponenziale da un plot che partendo dalla genetica, si diletta a ironizzare con efficacia sulle mode del momento, In questo senso è esemplare la figura dello Chef Guru Karl Kranz (interpretato da Simone Colombari, autore del best-seller Karma, Chakra e Sedano. Esilarante anche il cameo di Chiara Sani che veste i panni di una bionda e svampita opinionista televisiva. Ma uno dei punti di forza del film, oltre all’indiscusso talento di Lillo e Greg, è la presenza nel cast di Anna Foglietta. L’attrice in D.N.A si fa addirittura in tre. Foglietta interpreta l’occhiuta moglie di Greg, una sensibile libraia e la travolgente trans Jessicah. Tre personaggi in cui Anna mette in mostra tutta la sua bravura nell’arte (come diceva Totò) Totò) difficile: ovvero quella di far ridere. E una delle invenzioni più divertenti sono i soprannomi della gang di Nando, ovvero, Tarzanello (Max Paiella) Mecojo (Lallo Circosta) Piattola (Marco Marzocca) Trepalle (Fabrizio Sabatucci) Svampa (Renato Zappalà). Insomma, D.N.A, è un esperimento riuscito e Lillo e Greg sono Decisamente adatti anche dietro la macchina da presa.

D.N.A.: (Decisamente Non Adatti) La trama del film

L la storia del film è incentra su Ezechiele (Greg9 un brillante professore di genetica, nerd fino al midollo, da sempre vittima di burle, soverchierie e vessazioni da parte di chiunque e quella di Nando (Lillo) un bullo di periferia alle prese con la spicciola criminalità di quartiere. Due soggetti inadatti che in un bizzarro – ma non tanto assurdo –esperimento si scambieranno le proprie personalità. Quando infatti, per caso i due si rincontrano da adulti. decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite? Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del DNA dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite...