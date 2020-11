Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 2 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 2 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film biopic da vedere stasera in TV

Le Mans '66 - La grande sfida, ore 21.15 su Sky Cinema Uno

Christian Bale e Matt Damon nella storia del progettista Carroll Shelby e del pilota Ken Miles, ingaggiati dalla Ford per un'impresa: battere la Ferrari a Le Mans.

Film comici da vedere stasera in TV

Selfie di famiglia, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Una commedia francese sul rapporto viscerale tra una madre e i propri figli con risvolti sull'inesorabile incedere del tempo.

Il tuttofare, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Sergio Castellitto interpreta un principe del foro alle prese con una serie di guai che coinvolgeranno anche il suo giovane praticante.

Il prigioniero di Zenda, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

Classico della commedia interpretato da un brillante Peter Sellers: i due pretendenti al trono della Ruritania rimangono spiazzati dall'apparizione di un sosia del sovrano appena morto.

South Kensington, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Un nobile inglese che si ritrova in difficoltà economiche, per risollevarsi affitta agli studenti italiani la sua lussuosa abitazione di South Kensington.

Film fantastici da vedere stasera in TV

E.T. - L'Extra Terrestre, ore 21.00 su Sky Cinema Family

Capolavoro di fantascienza firmato da Steven Spielberg: un bambino trova un alieno e lo protegge dalle mani degli scienziati.

Il Signore degli anelli - Le due torri, ore 21.15 su Sky Cinema 1 +24

Secondo capitolo della trilogia dell'anello tratta dai capolavori di J.R.R. Tolkien: Frodo e Sam continuano a marciare verso Mordor per distruggere l'anello del potere.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Furious - Gli ultimi guerrieri, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Nel XIII secolo i mongoli e il loro leader Batu Khan tengono mezzo mondo sotto scacco, finché non incontrano un gruppo di eroi russi.

Shazam!, ore 21.15 su Premium Cinema 1

A soli 14 anni, Billy scopre che può trasformarsi nel supereroe Shazam: con i suoi poteri è chiamato a sconfiggere il male.

Film thriller da vedere stasera in TV

Blow out, ore 21.00 su Sky Cinema Suspense

Thriller diretto da Brian De Palma: John Travolta veste i panni di un fonico che registra per caso i rumori di un apparente incidente stradale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Romeo+Giulietta, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

Baz Luhrmann rivisita la storia di Romeo e Giulietta ambientandola ai giorni nostri. Leonardo Di Caprio e Claire Danes nei ruoli dei due innamorati.

Operazione Hummingbird - E' tutto appeso a un filo, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Due cugini sognano di realizzare un progetto molto redditizio ma devono fare i conti con il loro ex capo che vuole ostacolarli.

An Education, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Love Story scritta da Nick Hornby: nell'Inghilterra degli anni 60, una studentessa si innamora perdutamente di un uomo più maturo che ha qualcosa da nascondere.

Due Destini, ore 21.15 su Premium Cinema 2

Sophie Marceau nei panni di Elsa, una avvenente scrittrice che incontra l'avvocato Pierre: tra i due può scattare la scintilla.

I programmi in chiaro

Gli orologi del diavolo, ore 21.25 su Rai 1

Marco, mago dei motorini marini, scopre un tremendo segreto in seguito all'assassinio di uno dei suoi migliori clienti.

America's Great Divide: From Obama to Trump, ore 21.20 su Rai 2

Documentario che racconta la storia dei Presidenti degli Stati Uniti d'America, passando da Obama all'elezione di Donald Trump.

Report, ore 21.20 su Rai 3

Si rinnova l'appuntamento con il programma di Sigfrido Ranucci, realizzato con la collaborazione di Michele Buono, Cataldo Ciccolella, Bernardo Iovene, Elisa Marincola, Ilaria Proietti e di Alessia Marzi.

Quarta Repubblica, ore 21.25 su Rete 4

Nicola Porro conduce la trasmissione che tratta i temi di attualità, politica ed economia in compagnia di ospiti illustri.

Grande Fratello Vip, ore 21.44 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del Grande Fratello con i Vip alle prese con emozioni, storie e intrighi nella casa più famosa d'Italia.

Final Score, ore 21:20 su Italia 1

Action Thriller del 2018 diretto da Scott Mann. Un gruppo di terroristi prende d'assalto uno stadio di Londra occupato durante una partita di calcio. L'ex soldato Michael Knox dovrà compiere una missione eroica per sventare l'attentato e salvare 35 mila persone.

Grey's Anatomy, ore 21.15 su La7

Le storie di Meredith Grey, tirocinante di chirurgia presso l'immaginario Grace Hospital di Seattle.

Gomorra - La Serie, ore 21.30 su TV8

Quarta stagione della serie cult acclamata in tutto il mondo: per evitare una nuova guerra, Patrizia dovrà dimostrare di avere le carte in regola per guidare un clan.

Riaccendiamo i fuochi - Milano, ore 21.25 su Nove

Francesco Panella aiuta i ristoranti messi in crisi dal Covid: stasera tocca a 'Le Combattenti', una trattoria votata alla socialità e gestita da due sorelle.