3/10

“Tutti gli uomini del Presidente” (Alan J. Pakula, 1976). Non è un film esplicitamente sulle Elezioni, ma è il più grande monumento cinematografico americano al giornalismo d'inchiesta, scandito dal ticchettio nevrotico delle macchine da scrivere. Nei panni di Carl Bernstein e Bob Woodward che inchiodano l'amministrazione Nixon alle proprie responsabilità in ambito Watergate, Dustin Hoffman e Robert Redford, sono diventati miti e modelli per generazioni di giovani cronisti.

