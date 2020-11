Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 1 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 1 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film Drammatici da vedere stasera in TV

Operazione Hummingbird - è tutto appeso a un filo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Due cugine progettano un piano molto redditizio, ma un loro ex capo proverà ad ostacolarle in ogni modo.

An Education, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Siamo nell’Inghilterra degli anni 60. Una giovane studentessa si innamora di un uomo più grande di lei che ha qualcosa da nascondere.

Larry Flynt - Oltre lo scandalo, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Siamo negli anni 70 e il fondatore di una rivista osè, Hustler, deve difendersi in tribunale.

Dolor y Gloria, ore 21.14 su Premium Cinema 2

La storia di un uomo che ha vissuto morte e rinascita. Cast con Antonio Banderas e Penelope Cruz.

Film Commedia da vedere stasera in TV

Sono tornato, ore 21.15 su Sky Cinema Halloween

Commedia tutta da ridere con Frank Matano e Massimo Popolizio. Benito Mussolini fa la sua comparsa ai giorni nostri e tenta di riconquistare il paese.

Che cosa aspettarsi quando si aspetta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Cinque coppie in dolce attesa che si preparano a diventare genitori fra preoccupazioni e responsabilità. Cast d’eccezione con Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick.

Come ti spaccio la famiglia, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Uno spacciatore viene derubato della sua “roba” e per recuperare deve partecipare ad una grande operazione di spaccio.

E poi c’è Katherine, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia ambientata nel mondo della tv. Per aumentare l’audience del suo talk show, Katherine invita una donna inesperta ma entusiasta.

Un figlio di nome Erasmus, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Quattro uomini a Lisbona per il funerale di una loro ex fiamma. Scoprono che ha un figlio e che il padre è uno di loro.

Film d’Avventura da vedere stasera in TV

Sulle ali dell’avventura, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un’avventura ecologista tratta da una storia vera. Una giovane adolescente aiuta il padre a salvare le oche nane dall’estinzione.

Film di Guerra da vedere stasera in TV

Fury, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un gruppo di soldati americani sfida i nazisti a bordo di un carro armato. Protagonista il grande Brad Pitt.

Film d’Azione da vedere stasera in TV

The Wave, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una grande frana provoca un enorme tsunami. Un geologo proverà a salvare diverse persone. Film ricco di effetti speciali.

Film Biografico da vedere stasera in TV

L’uomo dal cuore di ferro, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Due paracadutisti devono uccidere il turpe ufficiale nazista Reinhard Heydrich.

Film Fantastici da vedere stasera in TV

Il Signore degli Anelli - Le due Torri, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Secondo capitolo di una delle saghe più amate di sempre. Continua il cammino di Frodo e Sam verso Mordor per distruggere l’anello.

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’Anello, ore 21.14 su Premium Cinema +24

Inizia il cammino verso Mordor di uomini ed elfi per la distruzione dell’anello dal potere oscuro.

I programmi in chiaro

L’Allieva 3 - Due funerali e nessun matrimonio, ore 21:25 su Rai 1

Alice Allevi non è più un’allieva ma un medico legale a tutti gli effetti. Sarà lei a dover risolvere alcuni casi gialli.

N.C.I.S. Prima il dovere, ore 21:05 su Rai 2

Eric accetta un nuovo impiego e scopre che l’azienda è stata acquisita dai cinesi. Che rubano tecnologie militari americane per poi rivenderle.

Che tempo Che fa, ore 20:00 su Rai 3

Programma varietà e talk show condotto da Fabio Fazio. Stasera il primo appuntamento dell’anno con tante novità nel cast.

Lo chiamavano Trinità, ore 21:27 su Rete 4

Un pistolero pigro arriva in una cittadina dove ritrova suo fratello: è lo sceriffo del posto e deve perpetuare un furto di bestiame.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 su Canale 5

Programma varietà e talk show condotto da Barbara D’Urso. Interviste e approfondimenti su argomenti del momento e gossip.

Wolverine - L’immortale, ore 21.16 su Italia 1

Abbandonati i panni di Wolverine, Logan si rifugia dalle montagne. Un amico lo convince ad andare in Giappone, gli dona la possibilità dell’immortalità ma rifiuta.

Non è l’arena, ore 20:35 su La7

Dibattiti con tanti ospiti su temi di attualità e politica. Alla conduzione c’è Massimo Giletti.

MasterChef Italia ep. 17, ore 21:30 su TV8

Il talent show culinario più amato di sempre. I concorrenti gareggiano per realizzare il loro sogno di diventare MasterChef d’italia.

Mario Cerciello Rega, morte di un carabiniere, ore 21:25 su NOVE

Mario Cerciello Rega era un carabiniere e il 26 luglio del 2019 venne assassinato a Roma con undici coltellate. A un anno dalla vicenda, la ricostruzione di una vicenda che non ha ancora trovato risvolti.