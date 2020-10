Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 28 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 28 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Io sono tu, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia sul furto d’identità con Jason Bateman e Melissa McCarthy. Un manager deve riuscire a rintracciare chi ha rubato gli accessi della sua carta di credito.

Fratelli, amori e tanti guai, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Sam e Gray sono fratello e sorella. Il loro rapporto spinge però molti a ritenerli fidanzati. I gusti dei due sono alquanto simili e finiranno con l’innamorarsi della stessa persona.

Holmes & Watson, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Will Ferrell e John C. Reilly nella commedia che rilegge in chiave umoristica i celebri personaggi di Arthur Conan Doyle, ovvero Sharlock Holmes e John Watson.

Il fischio al naso, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Diretto e interpretato da Ugo Tognazzi, è un film comico tratto da “Sette piani”, racconto di Dino Buzzati. Un imprenditore viene ricoverato per un lieve disturbo. Si ritrova però prigioniero di un male immaginario.

Io, loro e Lara, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia firmata da Carlo Verdone, che vede un missionario, Don Carlo, fare ritorno a Roma dopo dieci anni, ritrovando la propria famiglia allo sbando.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Le cose che non ti ho detto, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Una pellicola sulla separazione, con Bill Nighy e Annette Bening. Edward annuncia a sua moglie Grace di voler divorziare, dopo ben 30 anni di matrimonio.

A Tor Bella Monaca non piove mai, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Libero De Rienzo e Andrea Sartoretti nel primo film di Marco Bocci. Stufo di una vita precaria, Mauro decide di dire addio alla propria onestà, lasciandosi tentare dal mondo della criminalità.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Hansel e Gretel – Cacciatori di streghe, ore 21:15 su Sky Cinema Halloween

Jeremy Renner e Gemma Artenton in un fantasy d’azione tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm. Hansel e Gretel indagano sulle misteriose sparizioni dei bambini del villaggio.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

C’era una volta il Principe Azzurro, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione che vede il principe Filippo intenzionato a spezzare l’incantesimo che lo ha “condannato” a sedurre tutte le donne sul suo cammino.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Legend of Zorro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sequel de “La maschera di Zorro”, con Antonio Banderas nei panni dell’eroe mascherato, stavolta alle prese con seri problemi con Elena, sua moglie, interpretata da Catherine Zeta-Jones.

Film thriller da vedere stasera in TV

Crypto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Luke Hemsworth e Kurt Russell in un thriller ambientato nel mondo dell’alta finanza. Un banchiere di Wall Street scopre una fitta rete di corruzione.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious: Hobbs & Shaw, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Dwayne Johnson e Jason Statham protagonisti del primo spin-off della saga di “Fast & Furious”. Hobbs si ritrova a dover collaborare con Shaw per riuscire a sconfiggere un pericoloso terrorista.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Aquaman, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Jason Momoa e Amber Heard nel film dedicato al celebre supereroe della DC Comics. Il giovane Arthur Curry scopre chi è e a cosa è destinato.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

Into the storm, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

In una sola giornata la città di Silverston è devastata totalmente da un assalto senza precedenti di tornado.

Film biopic da vedere stasera in TV

American Sniper, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Clint Eastwood e Bradley Cooper raccontano la vera storia di Chris Kyle, Navy SEAL e leggendario cecchino.

I programmi in chiaro

Ulisse: il piacere della scoperta, ore 21:25 su Rai 1

Programma di approfondimento condotto da Alberto Angela. Una puntata dedicata alla figura di Maria Antonietta.

Mare Fuori, ore 21:20 su Rai 2

Episodio dal titolo “Fai la cosa giusta”. Fiction che vede come protagonisti Filippo, giovane pianista benestante, e Carmine, proveniente da una famiglia criminale napoletana, che ha però voluto allontanarsi da quel mondo, trovandosi un lavoro onesto. I due si ritrovano a condividere la stessa cella.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storico programma condotto da Federica Sciarelli, che offre un aiuto ai telespettatori che sono alla ricerca di cari scomparsi.

Champions League, ore 21:00 su Canale 5

Match di Champions League, valido per la seconda giornata della coppa europea, tra Juventus e Barcellona.

Grease - Brillantina, ore 21:20 su Italia 1

Film musical cult con John Travolta e Olivia Newton John. Il racconto di una generazione a tempo di musica.

Stasera Italia - Speciale, ore 21:20 su Rete 4

Programma di approfondimento giornalistico a cura della redazione del Tg4.

Unfit, la psicologia di Donald Trump, ore 21:15 su La7

Speciale dedicato alla figura controversa di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti in lotta per la riconferma del secondo mandato.

X Factor 2020 – La corsa verso i Live, ore 21:30 su TV8

Nuovo appuntamento con X-Factor, in onda su Sky ogni giovedì. È quasi tutto pronto per i live ma le squadre devono ancora essere definite del tutto.

L’assedio, ore 21:25 su NOVE

Star, personaggi emergenti e persone comuni si siedono dinanzi a Daria Bignardi, lasciandosi intervistare.