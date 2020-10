Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 22 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 22 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantastici da vedere stasera in tv

Pinocchio, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Matteo Garrone dirige “Pinocchio” con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini. L’adattamento cinematografico del romanzo di Collodi ha vinto 6 David di Donatello e 6 Nastri d’Argento.

Justice League, ore 21.14 Premium Cinema 1 +24

Con Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller e Jason Momoa. Combattere le forze del male è l’obiettivo di Wonder Woman, Aquaman, Flash e Cyborg, i supereroi che decidono di allearsi dopo la morte di Superman.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Terminator Genisys, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Ambientato nel 2029, è il quinto film del ciclo dedicato ai cyborg assassini. Il corso degli eventi del primo film viene alterato da un T-800 arrivato dal futuro.

Impatto imminente, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Bruce Willis è un detective a caccia di un serial killer da assicurare alla giustizia, ma il sospettato numero uno è un suo collega.

Trading Paint – Oltre la leggenda, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Una leggenda dell’automobilismo accende la competizione con suo figlio, schierato con la squadra concorrente. Una lotta che si combatte sulle strade e mette in scena uno spietato confronto generazionale.

Shaolin Soccer – Arbitri, rigori e filosofia Zen, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Per conquistare il premio da un milione di dollari, un gruppo di monaci decide di partecipare ad un torneo di calcio. Sono cultori dell’antica disciplina dello Shaolin e decidono di mescolare l’arte marziale alle regole del calcio.

The Karate Kid – La leggenda continua, ore 21,00 Sky Cinema Family

Quinto capitolo dedicato alla saga di Karate Kid. Nella pellicola Jaden Smith è Dre Parker, dodicenne che con gli allenamenti di Jackie Chan trova la forza di reagire ai teppisti che lo aggrediscono.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Drive Me Home, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Dopo tanti anni due vecchi amici (interpretati da Marco D’Amore e Vinicio Marchioni) decidono di intraprendere un’avventura on the road in giro per l’Europa.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Dio è donna e si chiama Petrunya, ore 21.15 Sky Cinema Due

Dopo un colloquio di lavoro andato male, Petrunya, donna 32enne laureata in storia, assiste ad una cerimonia ortodossa e si ritrova ad affrontare una nuova battaglia della sua vita contro il maschilismo.

5 Days of War, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Il giornalista Thomas Anders decide di tornare a Los Angeles dopo la morte di un collega durante la guerra in Iraq. Consigliato dai suoi amici, sceglie di ritornare in Georgia perché ha il sospetto che un conflitto di grandi dimensioni stia per iniziare.

The judge, ore 21.15 Premium Cinema 2

Con Robert Downey Jr., Robert Duvall e Billy Bob Thornton. Un avvocato rientra nella città natale per i funerali della madre ma scopre che il padre è sospettato di omicidio.

Film thriller da vedere stasera in tv

Red Dragon, 21.00 su Sky Cinema Suspense

Antecedente de “Il silenzio degli innocenti”, la pellicola propone nuovamente Anthony Hopkins nel ruolo di Hannibal “The Cannibal” Lecter come consulente dell’agente FBI Will Graham.

Homefront, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Per sfuggire al suo passato, un ex agente della DEA si trasferisce in una tranquilla cittadina ma i suoi piani verranno presto scombussolati.

Film commedia da vedere stasera in tv

Sogno di una notte di mezza età, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Dotato di una fervida immaginazione, Daniel è innamorato di sua moglie e deve gestire spesso il suo migliore amico Patrick che ha piantato la moglie per stare con Emma.

Ricky & Barabba, ore 21.14 Premium Cinema 3

Christian De Sica e Renato Pozzetto sono i protagonisti della pellicola che racconta la storia del clochard Barabba che salva la vita ad un ricco industriale. I due diventeranno amici.

I programmi in chiaro

Doc Nelle tue mani, ore 21.25 su Rai 1

Undicesimo e dodicesimo episodio della serie televisiva. Andrea, interpretato da Luca Argentero, cerca di ricostruire cosa è accaduto prima dello sparo che ha cancellato i suoi ricordi.

Seconda Linea, ore 21:20 su Rai 2

Protagonisti dell’attualità e della politica messi a confronto con opinionisti e ospiti nell’approfondimento settimanale di Raidue.

Tonya ore 21:20 su Rai 3

Pellicola che racconta la storia della controversa pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding. Nel 1994 ha dato vita ad uno dei più grossi scandali nella storia dello sport.

Chi vuol essere milionario?, ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti conduce una nuova edizione del game show arrivato al ventesimo anniversario.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Nuovo appuntamento con le inchieste e i servizi di attualità e cronaca condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Dritto e Rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Paolo Del Debbio è al timone dell’approfondimento giornalistico con ospiti in studio e collegamenti, i temi della settimana politica.

Piazzapulita, ore 21.15 su La7

Corrado Formigli conduce il tradizionale approfondimento di attualità con ospiti in studio e collegamenti in esterna.

Celtic-Milan (Europa League), ore 21:00 su Tv8

Prima sfida della fase a gironi di Europa League per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono primi in serie A e vogliono confermare anche in Europa l’ottimo momento di forma.

Tutte contro lui – The Other Woman, ore 21.25 su Nove

Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton sono i protagonisti di questa commedia diretta da Nick Cassavetes. Carly conosce e inizia una relazione con Mark. Dopo un litigio tra i due, Carly va a casa di Mark per fargli una sorpresa e farsi perdonare ma verrà accolta dalla moglie dell’uomo.