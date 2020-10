Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 21 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 21 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

5 Days of War, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Action bellico che vede un reporter di guerra e un cameraman riuscire a smascherare le atrocità commesse nel corso di un conflitto russo-georgiano del 2008.

Terminator Salvation, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Christian Bale e Sam Worthington protagonisti del quarto capitolo della celebre saga. Dopo una catastrofe nucleare, John Connor si pone alla guida di un gruppo di superstiti contro Skynet.

Jason Bourne, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Quarto capitolo della saga con protagonista Matt Damon, che torna a vestire i panni di Jason Bourne. Un ex agente della CIA hackera dei file e contatta Bourne, latitante in Grecia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Jojo Rabbit, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Oscar alla sceneggiatura per questa pellicola di Taika Waititi, con Scarlett Johansson e Sam Rockwell. Jojo è un giovane ragazzo cresciuto con il mito del nazismo. Ha un amico immaginario, Hitler, e la sua vita cambierà per sempre una volta scoperto che suo madre nasconde una giovane ebrea in casa.

Michael Clayton, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Film con George Clooney e Tilda Swinton. Un avvocato si trova a fronteggiare un atroce dilemma etico.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Ooops! Ho perso l’arca, ore 21:00 su Sky Cinema Family

La storia dell’Arca di Noè raccontata in un film d’animazione. Con l’avvicinarsi del diluvio universale, il nasocchione Dave e suo figlio scoprono di non essere sulla lista dei passeggeri.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La maschera di Zorro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Antonio Banderas interpreta il leggendario spadaccino Zorro, in lotta contro il governo per aiutare il popolo. Prima di poter indossare la maschera deve però seguire l’addestramento del vero Zorro, interpretato da Anthony Hopkins, che ha perduto tutto e intende riavere sua figlia.

Jumanji – The Next Level, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Secondo capitolo del sequel di “Jumanji” con Robin Williams. I protagonisti sono ancora Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Spencer torna nel mondo di Jumanji e i suoi amici sono costretti a saltare nel gioco ancora una volta per salvarlo.

Film thriller da vedere stasera in TV

La figlia del generale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

John Travolta in un thriller che scava a fondo nel mondo dell’ambiente militare. Un ufficiale deve scoprire chi ha ucciso la figlia di un generale. Terribili retroscena emergono dalle sue indagini.

Film romantici da vedere stasera in TV

Un amore sopra le righe, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Nel 1971 un ambizioso scrittore e una brillante studentessa danno inizio a un tumultuoso rapporto che li vedrà coinvolti per ben 45 anni.

Film biopic da vedere stasera in TV

La grazia nel cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Illeana Douglas e Matt Dillon nel biopic, prodotto da Martin Scorsese, dedicato alla vita di Carole King. Film ambientato nell’America degli anni ’60. Una giovane ragazza giunge a New York con il sogno di diventare una cantante. Il resto è storia.

Film comici da vedere stasera in TV

Brave ragazze, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico in una commedia diretta da Michela Andreozzi. Quattro donne si travestono da uomini e mettono a segno una rapina in banca.

Gamberetti per tutti, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ironica commedia francese sul diritto alla diversità. Accusato di omofobia, un campione olimpionico si ritrova ad allenare una squadra di pallanuoto per i campionati mondiali LGBT.

Le donne non vogliono più, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Dinanzi al rifiuto della propria compagna d’avere figli, un uomo, con grande desiderio di paternità, trova una strada alternativa.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Justice League, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Dopo la morte di Superman, Batman unisce altri 4 grandi supereroi per difendere l’umanità da un’antica minaccia.

I programmi in chiaro

Ulisse: il piacere della scoperta, ore 21:25 su Rai 1

Programma d’approfondimento culturale condotto da Alberto Angela, dal titolo “Kennedy – L’uomo che ha fatto sognare l’America”.

Mare Fuori, ore 21:20 su Rai 2

Episodio dal titolo “Legami spezzati”. Fiction che vede come protagonisti Filippo, giovane pianista benestante, e Carmine, proveniente da una famiglia criminale napoletana, che ha però voluto allontanarsi da quel mondo, trovandosi un lavoro onesto. I due si ritrovano a condividere la stessa cella.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storico programma condotto da Federica Sciarelli, che offre un aiuto ai telespettatori che sono alla ricerca di cari scomparsi.

Champions League – Inter-Borussia Monchengladbach, ore 21:00 su Canale 5

Match di Champions League tra l’Inter e il Borussia Monchengladbach. Fischio d’inizio alle ore 21:00.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento giornalistico. Servizi di cronaca e attualità, insieme con dissacranti interviste.

Stasera Italia, ore 21:20 su Rete 4

Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento culturale e storico, condotto da Andrea Purgatori.

Elysium, ore 21:30 su TV8

Film ambientato nell’anno 2154. La popolazione umana è divisa in due grandi categorie. La maggior parte muore di fame sulla Terra e una piccola fetta, ricca, vive su una stazione spaziale e riceve cure all’avanguardia. Una missione suicida però potrebbe cambiare questo fragile equilibrio.

L’assedio, ore 21:25 su NOVE

Star, personaggi emergenti e persone comuni protagoniste delle interviste di Daria Bignardi.