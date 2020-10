Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 19 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 19 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Terminator - Destino oscuro, ore 21.15 su Sky Cinema Uno

Sesto capitolo della saga di Terminator diretto da James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. Il cyborg Rev 9 arriva dal futuro per uccidere una ragazza.

Film comici da vedere stasera in TV

Billy Elliot, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Un ragazzino deve superare molti ostacoli per poter coltivare la sua passione per la danza ed entrare alla Royal Ballet School.

Harry ti presento Sally, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

Pellicola culto con Billy Crystal e Meg Ryan: Harry e Sally diventano amici e confidenti, ma dalla loro relazione può nascere qualcosa di più.

Super Vacanze di Natale, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

La storia dei Cinepanettoni ripercorsa da Paolo Ruffini attraverso tutti i film che hanno fatto ridere milioni di italiani al cinema negli ultimi 35 anni.

Una donna per amica, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Un uomo capisce quanto sia complicata l'amicizia con una donna proprio quando lei decide di sposarsi.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Asterix e il segreto della pozione magica, ore 21.00 su Sky Cinema Family

Asterix e Obelix protagonisti di una nuova avventura: i due irriducibili galli aiutano Panoramix a trovare un successore al quale poter svelare la formula segreta della pozione magica.

Film thriller da vedere stasera in TV

88 minuti, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Thriller mozzafiato con Al Pacino e Alicia Witt: una telefonata misteriosa costringe uno psichiatra a una corsa contro il tempo per evitare il peggio.

Dark Places - Nei luoghi oscuri, ore 21.00 su Sky Cinema Suspense

Trent'anni dopo aver accusato il fratello per lo sterminio della sua famiglia, una donna inizia a rimettere in discussione la sua testimonianza. Con il premio Oscar Charlize Theron.

The Informer - Tre secondi per sopravvivere, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Un informatore dell'FBI si fa arrestare di proposito per poter lavorare sotto copertura e dare la caccia a un noto narcotrafficante.

Film drammatici da vedere stasera in TV

18 regali, ore 21.00 su Sky Cinema Drama

Francesco Amato dirige Vittoria Puccini, Edoardo Leo e Benedetta Porcaroli in una pellicola tratta da una storia vera: una donna incinta reagisce con un'idea speciale a un destino crudele.

L'ultima ora, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Pierre è un supplente chiamato a sostituire un collega morto suicida: scoprirà il lato oscuro di alcuni alunni della sua classe.

La casa sul lago del tempo, ore 21.15 su Premium Cinema 2

Sandra Bullock e Keanu Reeves protagonisti di questa pellicola romantica: una misteriosa cassetta delle lettere è al centro di una storia d'amore senza tempo.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il Signore degli Anelli - Le due torri, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Secondo capitolo della saga ispirata alle opere di Tolkien: Frodo e Sam marciano verso Mordor per distruggere l'Anello del potere.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Mechanic: resurrection, ore 21.14 su Premium Cinema 1 +24

Jason Statham e Jessica Alba nel sequel di "Professione assassino": un sicario deve sfidare il suo peggior nemico dopo che quest'ultimo ha rapito la sua ragazza.

I programmi in chiaro

Io ti cercherò, ore 21.25 su Rai 1

Nuovo episodio della serie tv targata Rai: Valerio identifica quelli che potrebbero essere gli esecutori materiali di un omicidio.

Fire Squad - Incubo di fuoco, ore 21.20 su Rai 2

Tratto da una storia vera: Eric mette insieme un gruppo di valorosi pompieri municipali per aspirare al titolo di "Hotshots".

Report, ore 21.20 su Rai 3

Sigfrido Ranucci conduce il programma di inchiesta e approfondimento, in collaborazione con Michele Buono e Cataldo Ciccolella.

Grande Fratello Vip, ore 21.41 su Canale 5

Quinta edizione del Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini conduce da studio l'appuntamento settimanale con gli inquilini della casa più famosa d'Italia.

Killer Elite, ore 21.16 su Italia 1

Un assassino professionista torna in attività per salvare la vita a un amico. Con Robert De Niro e Jason Statham.

Quarta Repubblica, ore 21.24 su Rete 4

Programma che affronta i tempi di attualità, di politica e di economia condotto da Nicola Porro.

Grey's Anatomy, ore 21.15 su La7

I medici del Grey Sloan Memorial Hospital ancora protagonisti con le loro storie ricche di passione e amore.

X Factor, ore 21.30 su TV8

Continuano i bootcamp: gli aspiranti di X Factor hanno a disposizione un'esibizione per convincere il proprio giudice.

Ultimo - Il capitano, ore 21.25 su Nove

Documentario: il racconto in prima persona del capitano Ultimo, l'uomo che ha arrestato Totò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra.