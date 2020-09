Arnold Schwarzenegger produrrà e interpreterà una serie di spionaggio

Arnold Schwarzenegger , classe 1947 , è pronto per un'avventura inedita. L’attore, imprenditore e produttore si prepara a rivestire i panni di un nuovo protagonista, infatti poche ore fa Deadline ha lanciato una notizia che ha immediatamente fatto il giro del mondo.

Arnold Schwarzenegger: le indiscrezioni sulla serie TV

approfondimento

Il magazine online ha annunciato come in questo momento il protagonista di Terminator sia al lavoro su una nuova serie di spionaggio. L’indiscrezione ha subito conquistato i principali media internazionali e l’attenzione del pubblico.

Secondo quanto riportato, il volto di Hollywood si starebbe preparando a una nuova sfida, ovvero a una serie televisiva di genere spy realizzata da Skydance Television e il cui titolo sarebbe ancora da scegliere.

L’articolo riporta come Arnold Schwarzenegger (FOTO) avrà sia il compito di produttore sia quello di protagonista; la trama ruoterebbe intorno a una padre e a una figlia, quest’ultima interpretata da un’attrice ancora da individuare, infatti i casting sarebbero in corso proprio in questo periodo.

Arnold Alois Schwarzenegger, questo il nome all'anagrafe, torna quindi a lavorare con Skydance dopo Terminator - Destino oscuro che ha visto il ritorno in scena di Linda Hamilton. La serie segnerà anche il primo grande ruolo sul piccolo schermo per l’attore, vincitore di un Golden Globe nel 1977 nella categoria Miglior attore debuttante.

La serie vedrà la presenza di Nick Santora nel ruolo di produttore.