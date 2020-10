Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 16 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 16 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Wolf Call - Minaccia In Alto Mare, ore 21.15 su Sky Cinema Uno

Thriller bellico a bordo di un sottomarino. Da sempre infallibile nell’individuare i sonar nemici, Chanteraide commette un grave errore.

I segreti del lago, ore 21.00 su Sky Cinema Suspense

Tilda Swinton in un coinvolgente thriller. Quando il cadavere dell'amante del figlio omosessuale emerge dal lago di fronte a casa, Margaret occulta il corpo per proteggere i segreti del primogenito.

The 9th Life of Louis Drax, ore 21.00 su Sky Cinema Uno +24

Durante la festa del suo nono compleanno, Louis Drax entra in coma in seguito ad una caduta. Interessato al suo caso, l'acclamato neurologo Allan Pascal inizia ad utilizzare tecniche poco ortodosse per sfruttare la mente inconscia del bambino.

I Mercenari, ore 21.15 su Premium Cinema 1 +24

Barney e la squadra dei Mercenari devono affrontare Conrad Stonebanks, un vecchio socio nonché trafficante di armi, il quale è deciso eliminare i propri ex colleghi uno dopo l'altro. Con Sylvester Stallone.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

La maschera di ferro, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Con Leonardo DiCaprio. Quando Luigi XIV, inetto e crudele, scopre di avere un fratello, lo rinchiude in prigione e lo costringe a portare una maschera di ferro. L'arrivo di D'Artagnan rimetterà le cose a posto.

Pokemon: Detective Pikachu, ore 21.14 su Premium Cinema 1

Il giovane Tim unisce le proprie forze a quelle del detective Pikachu per svelare il mistero della scomparsa di suo padre. Inseguendo indizi, il dinamico duo scopre un pericoloso complotto.

Film comici da vedere stasera in tv

La coppa dei campioni, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

Un industriale milanese, Piero Fumagalli, compie un viaggio a Praga con Renzo, un magazziniere. Entrambi gli uomini sono vincitori di un concorso indetto dall'azienda per assistere alla finale della Champions League, ma il volo non va come previsto.

Gambit, ore 21.14 su Premium Cinema 2

Un curatore di mostre londinese organizza un'astuta macchinazione per raggirare l'uomo più ricco d'Inghilterra e convincerlo ad acquistare un falso dipinto di Monet. Come esca recluta una regina del rodeo texana.

Forever Young, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Una commedia agrodolce dedicata agli eterni Peter Pan che, sognando l'eterna giovinezza, imitano lo stile dei giovani.

Film drammatici da vedere stasera in tv

We Are Who We Are, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Terzo episodio della prima serie firmata da Luca Guadagnino, “We Are Who We Are” parla dei giovani e degli adulti, dell’amicizia e dell’amore, dell’Italia e degli Stati Uniti, dell’esercito e della famiglia.

Il traditore, ore 21.00 su Sky Cinema Drama

Con Pierfrancesco Favino. Le vicende del criminale Tommaso Buscetta, primo pentito di mafia, che consentì ai giudici Falcone e Borsellino di comprendere l'organizzazione di Cosa Nostra e di portarne i capi in tribunale.

L’estate all’improvviso, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

Nella Cornovaglia dei primi del Novecento, una giovane si unisce ad una comunità di artisti indipendenti e conquista il cuore di due ragazzi che gareggiano per guadagnarsi i suoi affetti.

Captain Fantastic, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Ben e la moglie hanno scelto di crescere i propri figli nel cuore di una foresta del Nord America, evitando loro ogni contatto con la tecnologia e con la civiltà moderna. Un tragico evento, però, è destinato a cambiare le cose.

Film fantasy da vedere stasera in tv

Molly Moon e l'incredibile libro dell’ipnotismo, ore 21.00 su Sky Cinema Family

Dal bestseller per ragazzi di Georgia Byng, una commedia nel segno della magia. L'orfana Molly impara l'arte dell'ipnosi da un antico libro, ma il suo potere diventerà' incontrollabile.

Film gialli da vedere stasera in tv

Testimone d’accusa, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Da un racconto di Agatha Christie, un thriller giudiziario ricco di colpi di scena. Il processo per l’omicidio di un’ereditiera porta alla luce sconvolgenti e torbide verità.

I programmi in chiaro

Tale e quale show, ore 21.25 su Rai Uno

Show musicale in cui 10 vip si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un'icona musicale differente.

N.C.I.S., ore 21.20 su Rai Due

Il sottufficiale in pensione Arturo Amadòr si suicida e lascia una lettera indirizzata all'N.C.I.S. Sedicesimo episodio della diciassettesima stagione.

Era mio padre, ore 21.20 su Rai Tre

Con Tom Hanks. La vita familiare di un uomo procede tranquillamente fino quando uno dei suoi figli testimonia ad un omicidio. Il figlio verrà inseguito per essere eliminato, ma suo padre cercherà di salvarlo.

Quarto Grado, ore 21.20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma “crime” più social della televisione italiana.

Grande Fratello Vip, ore 21.20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Freedom oltre confine, ore 21.30 su Italia 1

Roberto Giacobbo in un programma di divulgazione pop, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Propaganda Live, ore 21.15 su La7

Propaganda Live è il programma di Diego Bianchi, in arte Zoro. Con lui la sua banda e il disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.

X Factor, ore 21.30 su Tv8

Torna la musica di X Factor, con Alessandro Cattelan al timone e una nuova squadra di giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Fratelli di Crozza, ore 21.25 su Nove

Maurizio Crozza torna live sul Nove con il suo show. Una satira unica, lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica e sociale.