Men in Black, 5 curiosità sul film con Will Smith

Alcune curiosità sul primo film della celebre saga. Ecco gli attori che avrebbero potuto interpretare i ruoli principali

“Men in Black” è il primo capitolo di una celebre saga comico fantascientifica, che ha visto nella prima trilogia come protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones. I due sono stati sostituiti da Chris Hemsworth e Tessa Thompson in uno spin-off, dal titolo “Men in Black – International”. Giunto in sala nel 1997, è stato uno dei grandi successi che hanno lanciato la carriera cinematografica di Will Smith, dopo “Bad Boys” e “Independence Day”.

Men in Black, la trama Il primo capitolo della saga vede Will Smith nei panni di James Edwards, un agente di polizia di New York. Dopo un rocambolesco inseguimento, nel corso del quale ha saputo tener testa a un velocissimo alieno, si ritrova sotto osservazione di un veterano agente dei MIB, ovvero Men in Black. Si tratta dell'agente K, a caccia di una nuova recluta nella lotta e controllo della vita aliena sulla Terra. I due diventano partner e danno il via a una delicata indagine in merito a un alieno giunto sul pianeta per ottenere un oggetto misterioso che si nasconde "sulla cintura di Orione". Questi si lascia alle spalle una scia di morte e gli agenti dovranno intervenire in tempo, prima che il peggio si realizzi.

Men in Black, curiosità Ecco alcune curiosità su "Men in Black" che molti fan della trilogia potrebbero non conoscere. Il primo capitolo, così come i due sequel, è basato sul romanzo a fumetti di Lowell Cunningham. Serie nata nel 1990, pubblicata dalla Aircel Comics. Il grande successo portò il titolo nel catalogo della Malibu Comics, il che ha spinto alla creazione di una seconda serie, con un prequel e un sequel.