Jurassic World: Dominion rinviato, la nuova data d'uscita

Ufficiale il rinvio di un anno per “Jurassic World: Dominion”, non solo a causa del coronavirus

“Jurassic World: Dominion” si aggiunge alla lista dei film rinviati. Rapidamente il 2020 si ritrova senza grandi titoli cinematografici attesi in sala. Tutti gli attesi blockbuster, per così dire, sono stati rinviati. Un’operazione generalizzata, che riguarda tutte le major del settore, atta a garantire il maggior numero di introiti al botteghino. Scelte che hanno senso per gli studios ma non per i cinema, piccoli o catene che siano. Il mondo delle sale rischia di cambiare drasticamente.

approfondimento Disney rinvia 10 film: nuova data d’uscita per Black Widow Cambi di date d’uscita anche per i film previsti per il 2021. Le costanti modifiche ai calendari hanno infatti portato allo spostamento di determinate pellicole, al fine di evitare sanguinosi scontri al botteghino. È questo il caso di “Jurassic World: Dominion”, di certo non una pellicola attesa nei prossimi mesi. Atteso per giugno 2021, è stato rinviato di ben un anno, ovvero a giugno 2022. È innegabile come l’effetto coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) abbia fatto sentire il proprio peso, rallentando le riprese e rimandando dunque il processo di post-produzione. A pesare particolarmente pare essere stato però l’effetto domino dei titoli concorrenti. Impossibile pensare a una presentazione che coincida con quella di un altro grande titolo. Si rischierebbe di gravare sugli incassi del botteghino, già a rischio a causa della pandemia. Il terzo sequel intende infatti rispettare i parametri passati, con “Jurassic World” e “Jurassic World – Il regno distrutto” che hanno incassato rispettivamente 1.670.000.000 e 1.308.000.000 di dollari.

Jurassic World: Dominion - @Universal