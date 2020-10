Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 6 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 6 ottobre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Underwater, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Un gruppo di scienziati lavora in un laboratorio subacqueo. Quando un terremoto mette tutti in pericolo mortale, i ricercatori cercano di trovare un modo per tornare in superficie.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mona Lisa Smile, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Con Julia Roberts e Kirsten Dunst. Stati Uniti, 1953. Katherine Watson accetta di insegnare al Wellesley College dove per le studentesse essere istruite significa trovare marito. Ma con lei impareranno ad essere loro stesse.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Rocky II, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Rocky organizza un match di rivincita con Apollo Creed, ed ottiene un'altra possibilità per vincere il titolo di campione dei pesi massimi.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il film, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Quando un alieno si schianta nei pressi della fattoria Mossy Bottom, la pecora Shaun stringe amicizia con lui. Una pericolosa organizzazione, però, vuole catturare l'alieno.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Stuber - Autista d'assalto, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Durante una notte di lavoro, un autista di Uber accetta come cliente un investigatore sulle tracce di un pericoloso criminale.

Il cavaliere oscuro - Il ritorno, ore 21:14 su Premium Cinema 1

È il capitolo conclusivo di una trilogia iniziata nel 2005 con Batman Begins e proseguita nel 2008 con Il cavaliere oscuro, entrambi diretti da Christopher Nolan.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Conspiracy - La cospirazione, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ben Cahill, un ambizioso e giovane avvocato, si trova coinvolto in un pericoloso intrigo di potere mentre cerca di assicurare alla giustizia un uomo d'affari corrotto.

Warcraft - L'inizio, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Un re, un guerriero e un mago devono affrontare un pericoloso esercito di orchi invasori per difendere il pacifico regno di Azeroth.

Room, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Dopo essere rimasti imprigionati per cinque anni in una stanza senza finestre a seguito di un sequestro, una donna e il figlio scoprono la libertà.

Tutto il mio folle amore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film del 2019 diretto da Gabriele Salvatores. Vincent è un ragazzo autistico. Quando ritrova il padre naturale, musicista itinerante, parte insieme a lui per un emozionante viaggio attraverso i Balcani.

Film commedie da vedere stasera in TV

Un'estate in Provenza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Léa Adrien e Theo vanno in vacanza in Provenza dal nonno, un uomo che hanno mai incontrato e che non è molto felice di vederli sbarcare nel proprio paradiso rurale.

A Modern Family, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paul ed Erasmus conducono uno stile di vita stravagante e spensierato. Le loro esistenze vengono presto sconvolte da un nipote che non sapevano di avere.

Amore, bugie & calcetto, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Sette uomini si trovano ogni settimana, il giovedì sera, per una partita a calcetto, unica via di fuga dalla propria tristezza e dalla monotonia affettiva e lavorativa.

7 uomini a mollo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un gruppo di uomini in crisi di mezza età decide di formare la prima squadra maschile di nuoto sincronizzato della città.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Petra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Serie ambientata a Genova e diretta da Maria Sole Tognazzi. Quattro storie gialle al femminile ispirate a Petra Delicato (Paola Cortellesi), detective di Barcellona creata dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett.

I programmi in chiaro

Imma Tataranni Sostituto Procuratore, ore 21:25 su Rai 1

“I giardini della memoria”. In una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima.

Un'ora sola Vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2

Lo show di varietà di Enrico Brignano con monologhi, musica e divertimento.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Approfondimento di politica, attualità e cronaca condotto da Bianca Berlinguer.

Jurassic World - Il regno distrutto, ore 21:21 su Canale 5

Tre anni dopo la drammatica chiusura di Jurassic World, Owen Grady e Claire Dearing si imbarcano in una missione per salvare da una eruzione vulcanica su Isla Nublar i dinosauri sopravvissuti.

Le Iene Show, ore 21:15 su Italia 1

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Programma di informazione e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano.

Di martedì, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris, con numerosi ospiti.

Name That Tune - Indovina la canzone, ore 21:30 su Tv8

Game show condotto da Enrico Papi, nel quale due gruppi di vip si sfidano a indovinare canzoni attraverso diversi giochi.

Non-Stop, ore 21:25 su Nove

Film d'azione con protagonista Liam Neeson. Durante un viaggio in aereo l'agente Bill Marks riceve alcuni messaggi in cui gli viene ordinato di far trasferire al governo 150 milioni di dollari in un conto segreto, altrimenti ogni 20 minuti un passeggero morirà.