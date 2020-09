Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 25 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 25 settembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il tuttofare, ore 21.15 su Sky Cinema Uno

Opera prima di Valerio Attanasio, racconta il rapporto tra lo stimato principe del Foro Toti Battistella (Sergio Castellitto) e il praticante legale Antonio Bonocore.

Jojo Rabbit, ore 21.15 su Sky Cinema Due (in onda anche alle 21.45 su Sky Cinema Drama)

Commedia amara di Taika Waititi, Oscar alla miglior sceneggiatura non originale, racconta l’amicizia immaginaria tra un ragazzino e la versione buffonesca di Adolf Hitler.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Thelma & Louise, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Classico di Ridley Scott, con Susan Sarandon e Geena Davis. Due casalinghe partono per una vacanza che si trasformerà in una grande e tragica avventura.

Io e lei, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

Federica (Margherita Buy) e Marina (Sabrina Ferilli) sono una coppia e convivono da cinque anni. La loro storia però si incrina sotto il peso di un ingombrante passato.

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Tratto da una storia vera. Dei terroristi colpiscono nel cuore di Mumbai, assaltando il Taj Mahal Palace Hotel. Uno chef coraggioso e un suo assistente rischiano la vita per proteggere gli ospiti.

Ritratto della giovane in fiamme, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Nel 1770, la giovane figlia di una contessa francese si innamora di Marianne, la pittrice incaricata di dipingere il suo ritratto. Tra le due donne nasce una forte passione.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Outcast - L’ultimo templare, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Nel XII secolo, prima di morire l'anziano imperatore della Cina nomina erede il figlio più giovane, il quattordicenne Zhao, consegnandogli il sigillo del regno. Con Nicolas Cage.

The Code, ore 21.00 su Sky Cinema Suspense

L'esperto ladro Keith Ripley (Morgan Freeman) coinvolge il giovane Gabriel Martin (Antonio Banderas) nel piano per rubare due preziose uova Fabergé da un inaccessibile caveau.

Film commedia da vedere stasera in TV

Angry Birds 2 - Nemici per sempre, ore 21.00 su Sky Cinema Family

Secondo capitolo del film d’animazione basato sull'omonima serie di videogiochi, con Alessandro Cattelan che presta la voce a Chuck e Maccio Capatonda a Red.

Benvenuti a casa mia, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

Lo scrittore Jean-Etienne Fougerole, sposato con una ricca ereditiera, viene sfidato ad ospitare in casa una famiglia rom.

Questione di tempo, ore 21.15 su Premium Cinema Due

All'età di ventuno anni, Tim Lake scopre di essere in grado di viaggiare nel tempo e decide di usare questa abilità per cambiare un po' di cose.

Tutta colpa di Freud, ore 21.15 su Premium Cinema Tre

Francesco Taramelli (Marco Giallini) è un analista di mezza età alle prese con i problemi delle tre figlie: una libraia che si innamora di un ladro, una lesbica che decide di diventare etero, una diciottenne che perde la testa per un cinquantenne.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

L’uomo d’acciaio, ore 21.14 su Premium Cinema Uno

La genesi di Superman, che giunge sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato. Diretto da Zack Snyder, con Henry Cavill nei panni di Clark Kent / Kal-El / Superman.

Mad Max oltre la sfera del tuono, ore 21.15 su Premium Cinema Uno +24

In un futuro apocalittico, un guerriero solitario viene esiliato dalla città in cui vive, ma viene tratto in salvo da una tribù di bambini selvaggi. Con Mel Gibson e Tina Turner.

I programmi in chiaro

Tale e quale show, ore 21.25 su Rai 1

Show musicale condotto da Carlo Conti, in cui 10 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un'icona musicale differente.

Pallavolo - Supercoppa 2020 - Finale, ore 21.20 su Rai 2

Finale di Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile tra Civitanova e Perugia.

Le ragazze, ore 21.20 su Rai 3

Approfondimento. Le "Ragazze" raccontano l'evoluzione del Paese, decennio dopo decennio, ognuna dal proprio punto di vista.

Grande Fratello Vip 2020, ore 21.21 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Quarto grado, ore 21.25 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma d’inchiesta.

Freedom oltre il confine, ore 21.15 su Italia 1

Roberto Giacobbo conduce il programma di divulgazione, tra presenze sul campo e incontri coi testimoni di grandi fatti.

Propaganda Live, ore 21.15 su La7

Programma di Diego Bianchi, in arte Zoro. Con lui la sua banda e il disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.

X Factor 2020 - Audizioni, ore 21.30 su Tv8

Torna la musica di X Factor, con Alessandro Cattelan al timone e una nuova squadra di giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Fratelli di Crozza, ore 21.25 su Nove

Maurizio Crozza torna live con il suo show, puntato sull’attualità politica e sociale.