Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 20 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 20 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji – The Next Level, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Dopo aver affrontato il mondo Jumanji, Spencer si rituffa e obbliga i suoi amici a tornare indietro per salvarlo affrontando pericoli ignoti.

Film commedia da vedere stasera in TV

Selfie di famiglia, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Pellicola incentrata sul rapporto viscerale tra una madre e i propri figli. La partenza della terzogenita costringerà la mamma a fare i conti con il tempo che passa.

Le ragazze del Coyote Ugly, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film cult ambientato in un locale dove le bariste si scatenano in balli disinibiti. Tra loro arriva Piper Perabo che è a New York per diventare una cantante di successo.

Se son rose, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Un cinquantenne single riallaccia i contatti con tutte le sue ex a causa di una scelta da parte della figlia.

Magic in the Moonlight, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Un razionale prestigiatore ed una misteriosa medium sono i protagonisti della commedia romantica diretta da Woody Allen.

Prendimi!, ore 21:13 su Premium Cinema 3

Cinque amici trascorrono un intero mese da circa trent’anni a giocare a Prendimi! Una pellicola tratta da una storia vera.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Rain Man – L’uomo della pioggia, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film cult con Tom Cruise e Dustin Hoffman vincitore di 4 Oscar e 2 Golden Globe. La pellicola racconta la storia di un uomo che scopre di avere un fratello autistico.

Out Stealing Horses – Il passato ritorna, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film premiato a Berlino e diretto da Stellan Skarsgard. La storia di un vedovo che torna in campagna per trovare la tranquillità necessaria ma è assalito dai ricordi del passato.

C’era una volta ad Hollywood, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Diretto da Quentin Tarantino con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. Nel 1969 le vicende di Sharon Tate sono intrecciate con quelle di un attore e del suo stuntman.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Ooops! Ho perso l’arca, ore 21:00 su Sky Cinema Family

La storia dell’Arca di Noè in un film d’animazione coprodotto da case di produzione di Belgio, Germania e Lussemburgo. Il nasocchione Dave e suo figlio devono affrontare il diluvio universale.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Until Death – Fino alla morte, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jean-Claude Van Damme è un detective sulle tracce di un ex collega diventato boss della malavita.

The Accountant, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Un genio della matematica cura le finanze di organizzazioni criminali e viene contattato dal misterioso “la Voce”.

Film thriller da vedere stasera in TV

Criminal, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Pellicola thriller con Kevin Costner, Ryan Reynolds e Gary Oldman. La memoria di un agente della Cia deceduto viene trasferita nella mente di un detenuto che così ottiene informazioni top secret.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il settimo figlio, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Una delle più potenti streghe si risveglia proprio quando Tom Ward viene scelto come cacciatore.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Petra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Miniserie televisiva ispirata al personaggio di Petra Delicado. La protagonista è Paola Cortellesi.

I programmi in chiaro

Soliti Ignoti – Special VIP ore 20:35 su Rai 1

Puntata speciale del programma condotto da Amadeus, tanti ospiti con determinate identità nascoste.

Hawaii Five O, ore 21:05 su Rai 2

Settimo episodio della decima stagione, dal titolo “Nella tela del ragno”. Il comandante Steve McGarertt viene contattato dalla CIA perché sua madre sembra sia diventata complice di una capo-cartello della droga.

Presa diretta – La ripartenza verde, ore 21:20 su Rai 3

Viaggio inchiesta di Riccardo Iacona alla scoperta delle questioni al centro del dibattito pubblico.

Live Non è la d’Urso, ore 21:20 su Canale 5

Tanti ospiti e storie da raccontare nel programma in prime time di Barbara D’Urso.

La mummia 2017, ore 21:25 su Italia 1

Tom Cruise, Russell Crowe e Annabelle Wallis in una pellicola d’avventura. Un gruppo di militari risveglia la creatura millenaria che è sepolta all’interno di un antico sepolcro.

The Water Diviner, ore 21:27 su Rete 4

Diretto e interpretato da Russell Crowe, il film è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e vede protagonista l’agricoltore rabdomante Joshua Connor che parte dalla natia Australia per recarsi in missione in Turchia.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento storico e culturale, condotto da Andrea Purgatori.

MasterChef Italia 9, ore 21:30 su Tv8

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronti a giudicare gli aspiranti chef della nuova edizione del talent show.

Fratelli d’Italia, ore 21:25 su Nove

Film a episodi con Christian De Sica, Massimo Boldi, Jerry Calà e Sabrina Salerno.