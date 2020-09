Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 19 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 19 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film gialli da vedere stasera in TV

Petra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Primo episodio della serie TV con protagonista Paola Cortellesi. L’ispettore Petra Delicato deve lavorare con il vice ispettore Antonio Monte sul caso di alcuni stupri.

Film drammatici da vedere stasera in TV

C’era una volta a… Hollywood, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Oscar per Brad Pitt nell’ultimo film di Quentin Tarantino, che vede come protagonista Leonardo DiCaprio. Al loro fianco anche Margot Robbie e una lunga schiera di grandi attori. Il regista racconta a suo modo l’epoca d’oro di Hollywood.

Home of the Brave – Eroi senza gloria, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dramma bellico con Jessica Biel e Samuel L. Jackson. Quattro reduci della guerra in Iraq fanno ritorno alla propria vita di tutti i giorni. Faticano però a reintegrarsi.

Film romantici da vedere stasera in TV

Harry, ti presento Sally, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Meg Ryan e Billy Crystal in un classico della commedia romantica. Harry e Sally diventano amici e portano avanti il loro rapporto per anni. Il loro destino ha però in serbo una grande storia d’amore per loro.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

C’era una volta il Principe Azzurro, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione incentrato sul principe Filippo, avvenente eroe delle fiabe, intenzionato a spezzare l’incantesimo che lo ha condannato a sedurre qualsiasi donna.

Film d’azione da vedere stasera in TV

American Ultra, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jesse Eisenberg e Kristen Stewart in un folle action. Un giovane di provincia scopre d’essere un agente dormiente della CIA. Dovrà difendersi da chi intende ucciderlo.

Rogue Agent – La recluta, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Spy-story che vede Alex come unico sopravvissuto di una squadra speciale americana. Viene però accusato di tradimento e costretto alla fuga.

The legend of Tarzan, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Tarzan è ormai divenuto Lord Greystoke e vive a Londra. In Africa lo attendono però amici animali e anche vecchi e nuovi nemici.

Film comici da vedere stasera in TV

La rivincita delle bionde, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia che ha lanciato la carriera di Reese Witherspoon. Elle intende dimostrare al suo ex di non essere frivola e si iscrive alla facoltà di legge, dove si ritroverà a svolgere delle delicate indagini.

Un Natale al Sud, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo in questa commedia corale che vede due coppie di coniugi seguire i figli in vacanza. L’idea è quella di spronarli a vivere nella realtà, abbandonando i social.

Prima ti sposo, poi ti rovino, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Commedia dei fratelli Coen con George Clooney e Catherine Zeta-Jones. Lui è un avvocato divorzista e lei colleziona ex mariti miliardari.

Così è la vita, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Aldo è un detenuto che riesce a sequestrare un poliziotto (Giacomo) e un normale cittadino (Giovanni), dando il via a una folle avventura.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Informer – Tre secondi per sopravvivere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film con Rosamund Pike, Joel Kinnaman e Clive Owen. Un informatore dell’FBI si fa arrestare di proposito, così da poter lavorare sotto copertura per un narcotrafficante.

Film biografici da vedere stasera in TV

Erin Brockovich – Forte come la verità, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Oscar e Golden Globe per Julia Roberts, che racconta la storia di Erin Brockovich, pronta a tutto pur di svelare la realtà sulle azioni criminali di una multinazionale.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il settimo figlio, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Fantasy con Jeff Bridges e Julianne Moore. Tom è scelto come cacciatore di streghe proprio al risveglio della più temibile e potente di esse.

I programmi in chiaro

Ballando con le stelle 2020, ore 20:35 su Rai 1

Quindicesima edizione del programma che mescola esperti di danza con vip della televisione e del cinema italiano. Tutti pronti a cimentarsi in un’esaltante gara.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Terzo episodio della terza stagione, dal titolo “Passi falsi”. La gang dei Los Altos si prepara per tornare nuovamente sulle strade. Si sta armando per scatenare una guerra.

Chiamami col tuo nome, ore 21:20 su Rai 3

Film di Luca Guadagnanino, ambientato nell’estate del 1983 tra le province di Brescia e Bergamo. Elio Perlman, 17enne italoamericano, vive con i genitori in una grande villa, dove di colpo giunge un giovane dottorato 24enne, del quale Elio si innamora perdutamente.

Tu si que vales, ore 21:20 su Canale 5

Artisti e sportivi si mettono alla prova dinanzi ai giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

L’Era Glaciale 2: Il Disgelo, ore 21:21 su Italia 1

Sequel dell’amato film d’animazione, che vede i protagonisti fare i conti con il disgelo, che presto li sommergerà d’acqua.

Senza tregua 2, ore 21:27 su Rete 4

L’ex marine Wes Baylor viene inviato nel profondo Sud dell’Asia per una missione semplice, che però si rivelerà ben più complessa e letale.

Philadelphia, ore 21:15 su La7

Un giovane e brillante avvocato decide di fare causa al proprio studio legale. Uno scontro in tribunale dai risvolti sociali, perché Andrew è affetto da AIDS.

Will Hunting – Genio Ribelle, ore 21:30 su Tv8

Giovane genio cresce nella periferia, abbandonato da tutti e abusato da differenti famiglie adottive. È diffidente nei confronti del mondo e pronto a sprecare il proprio talento. Tutto cambierà dopo l’incontro con un particolare psicologo.

Clandestino – Mafie italiane, ore 21:25 su Nove

I reportage di David Berlain, che mostrano come sta cambiando la nostra società.