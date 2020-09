Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 13 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 13 settembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Attacco al potere 3, ore 20:55 su Sky Cinema Uno

Con Gerard Butler e Morgan Freeman. Le autorità arrestano l'agente FBI Mike Banning, accusato di aver tentato l'omicidio del Presidente degli Stati Uniti. Dopo essere fuggito, l'uomo, innocente, tenta di scoprire la verità.

Film thriller da vedere stasera in TV

Tornare, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film del 2019 diretto da Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno e Vincenzo Amato. Alice McNellis, una giornalista quarantenne, torna a Napoli in occasione del funerale del padre. La casa l'aiuta a ricordare la sua infanzia e a risolvere alcuni conti col passato.

Film gangster da vedere stasera in TV

Scarface, ore 20:25 su Sky Cinema Collection

Capolavoro del 1983 diretto da Brian De Palma, scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino. Tony Montana arriva negli Stati Uniti da Cuba e inizia allora una inarrestabile ascesa nel mondo della malavita.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Karate Kid - La leggenda continua, ore 20:40 su Sky Cinema Family

Quinto film della serie The Karate Kid, di cui segna il remake. Appena trasferitosi in Cina, il giovane Dre si innamora di Mei, una sua compagna di classe, causando l'ira del bullo della scuola, Cheng. Un amico, Mr. Han, lo istruisce allora al Kung Fu.

Film thriller da vedere stasera in TV

Blitz, ore 21:15 su Sky Cinema Action

Film tratto dall'omonimo romanzo di Ken Bruen, interpretato da Jason Statham e Paddy Considine. Il sergente della polizia di Londra, Tom Brant, si trova a fronteggiare un serial killer che sta prendendo di mira gli uomini del suo dipartimento.

Zodiac, ore 20:30 su Premium Cinema 1

Film thriller del 2007 diretto da David Fincher. La sceneggiatura della pellicola è tratta dai libri di Robert Graysmith dedicati al serial killer statunitense denominato Killer dello Zodiaco, che negli anni sessanta e settanta sconvolse la città di San Francisco.

Under Suspicion, ore 21:05 su Sky Cinema Suspense

In una notte di Capodanno a Puerto Rico un capitano di polizia mette sotto torchio un ricco avvocato fiscalista per fargli ammettere di aver violato e ucciso due bambine.

Film commedie da vedere stasera in TV

Amici di letto, ore 21:05 su Sky Cinema Romance

Il film racconta la storia di Jaimie (Mila Kunis) e Dylan (Justin Timberlake), due amici che iniziano una relazione fatta di sesso occasionale con l'intenzione di non rimanere legati sentimentalmente. Ce la faranno?

American Pie 2, ore 21:18 su Premium Cinema 1 +24

Commedia. Dopo un anno in scuole diverse i ragazzi protagonisti del primo American Pie decidono di affittare una casa sulla spiaggia per trascorrere insieme un'estate indimenticabile. Le cose però non andranno sempre nel migliore dei modi...

Un figlio all'improvviso, ore 21:30 su Sky Cinema Comedy

I coniugi Prioux sono una coppia di mezza età che non ha avuto figli. Una sera uno sconosciuto entra a casa loro: ha con sé una vecchia foto della coppia, sul cui retro sono scritte le parole Papà e Mamma. L'uomo annuncia così di essere figlio loro...

Willy Signori e vengo da lontano, ore 21:17 su Premium Cinema 3

Commedia del 1989 diretta da Francesco Nuti. Willy Signori, giornalista di cronaca nera, viene coinvolto senza colpa in un mortale incidente automobilistico. La compagna della vittima, incinta, lo accusa di aver ucciso il suo fidanzato. Willy inizia così a prendersi cura della giovane.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Mia e il leone bianco, ore 21:20 su Sky Cinema Uno +24

Mia, di dieci anni, vive in Sudafrica. Un giorno stringe amicizia con un cucciolo di leone bianco di nome Charlie. Quando la ragazzina scopre un segreto che mette in pericolo l'amico, parte per un incredibile viaggio attraverso le pianure dell'Africa.

Film noir da vedere stasera in TV

Gli uomini d'oro, ore 21:10 su Sky Cinema Drama

Il film, con protagonisti Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli, è ispirato a un fatto di cronaca avvenuto a Torino nel 1996. Luigi il Playboy è un autista di furgoni portavalori che vede sfumare i propri sogni quando il governo aumenta l'età pensionabile di dieci anni. L'uomo decide allora di organizzare una rapina.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Una giornata particolare, ore 21:10 su Sky Cinema per te

Film del 1977 diretto da Ettore Scola con Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Il 6 maggio 1938 la Roma fascista è accorsa sulle strade per festeggiare Hitler venuto in visita da Mussolini. In un caseggiato popolare si intrecciano le storie di Antonietta, madre di sei figli e fascista convinta, e Gabriele, ex annunciatore radiofonico cacciato dal servizio con l'accusa di essere un "sovversivo" ma, in realtà, perché è omosessuale.

Callas Forever, ore 21:13 su Premium Cinema 2

Film del 2002 diretto da Franco Zeffirelli in cui vengono raccontati gli ultimi 3 mesi di vita di Maria Callas, senza seguire però il suo percorso biografico.

I programmi in chiaro

Soliti Ignoti - Special VIP, ore 20:35 su Rai 1

Serata ricca di ospiti famosi tra gli ignoti del programma condotto da Amadeus: il concorrente dovrà abbinarli correttamente alle relative identità nascoste.

Hawaii Five-O, ore 21:05 su Rai 2

Stagione 10 episodio 6 dal titolo “Influencer”. Il governatore chiede a due influencer di realizzare un video per l'arruolamento in Polizia. I ragazzi decidono allora di affiancare Tani e Quinn in un'indagine per omicidio.

Papillon, ore 21:20 su Rai 3

Il film del 2017, remake dell'omonimo film diretto da Franklin Schaffner nel 1973, a sua volta basato sull'autobiografia di Henri Charrière sulla sua prigionia e le ripetute fughe dalla famigerata colonia penale dell'Isola del Diavolo. Protagonisti del film sono Charlie Hunnam e Rami Malek.

Live – Non è la D'Urso, ore 21:20 su Canale 5

Programma di attualità e gossip condotto da Barbara D'Urso.

Shark - Il primo squalo ore 21:30 su Italia 1

Thriller con protagonista Jason Statham. Un'enorme creatura attacca un sommergibile in acque profonde, lasciando l'equipaggio intrappolato sul fondo dell'Oceano Pacifico. Il subacqueo Jonas Taylor deve salvare le vittime.

Unknown - Senza identità, ore 21:27 su Rete 4

Protagonisti di questo thriller Liam Neeson e Diane Kruger. Dopo essersi risvegliato dal coma, il Dottor Martin Harris scopre che qualcuno gli ha rubato l'identità e che nessuno, neanche i suoi familiari, sembra riconoscerlo.

L'Aria che tira - Speciale Notte prima degli esami, ore 20:35 su La7

Trasmissione di approfondimento politico condotta da Myrta Merlino.

MasterChef Italia 9, ore 21:30 su Tv8

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli compongono il trio di giudici pronti a guidare la nuova edizione del talent show culinario.

Ma tu di che segno 6?, ore 21:25 su Nove

Commedia del 2014 diretta da Neri Parenti. Cinque storie intrecciate indagano comicamente sugli effetti delle profezie astrali. Con Massimo Boldi, Gigi Proietti, Ricky Memphis e Vincenzo Salemme.