Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 12 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 12 settembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Mia e il leone bianco, ore 21:20 su Sky Cinema Uno

Mia, di dieci anni, vive in Sudafrica. Un giorno stringe amicizia con un cucciolo di leone bianco di nome Charlie. Quando la ragazzina scopre un segreto che mette in pericolo l'amico, parte per un incredibile viaggio attraverso le pianure dell'Africa.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Closer, ore 21:20 su Sky Cinema Due

Film del 2004 diretto da Mike Nichols, con Jude Law, Natalie Portman, Julia Roberts e Clive Owen. A Londra, il destino sentimentale di uno scrittore si intreccia con quello di una fotografa, di un affascinante medico e di una giovane spogliarellista.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Delta Force, ore 21:00 su Sky Cinema Collection

Film del 1986 con Chuck Norris e Lee Marvin e ispirato ad un fatto realmente accaduto il 14 giugno 1985, con il dirottamento del volo TWA 847 Il Cairo - San Diego subito dopo il decollo dallo scalo intermedio di Atene.

Codice 999, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un gruppo di poliziotti corrotti viene ricattato dalla mafia russa per portare a termine una rapina apparentemente impossibile.

Film commedie da vedere stasera in TV

Un viaggio a quattro zampe, ore 21:20 su Sky Cinema Family

Bella è un cane che vive felice insieme ai suoi proprietari. Un giorno, però, il cucciolo si smarrisce; per tornare a casa dovrà intraprendere un viaggio di due anni e mezzo lungo 600 chilometri.

American Pie 2, ore 21:18 su Premium Cinema 1

Dopo un anno in scuole diverse i ragazzi protagonisti del primo American Pie decidono di affittare una casa sulla spiaggia per trascorrere insieme un'estate indimenticabile. Le cose però non andranno sempre nel migliore dei modi...

Genitori quasi perfetti, ore 21:35 su Sky Cinema Uno +24

Commedia con Anna Foglietta e Paolo Calabresi. Simona, madre del piccolo Filippo, si sente inadatta al proprio ruolo di madre. La situazione peggiorerà quando dovrà organizzare la festa di compleanno del figlio.

Una famiglia in affitto, ore 21:25 su Premium Cinema 2

Commedia del 2015. Paul-André Delaland è un uomo timido e introverso. Quando incontra Violette Martini, una giovane donna con due bambini e molti debiti, i due stringono un accordo: lui pagherà i debiti di lei che per ricambiare gli farà scoprire le gioie della vita familiare.

Benvenuti a casa mia, ore 21:20 su Sky Cinema Comedy

Durante un dibattito televisivo al quale partecipa per promuovere il suo nuovo libro, Jean-Etienne Fougerole, uno scrittore attivista per l'uguaglianza delle persone, viene sfidato a ospitare in casa propria una famiglia rom.

La mortadella, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Film del 1971 diretto da Mario Monicelli con Gigi Proietti e Sophia Loren. Una popolana napoletana, Maddalena Ciapparico, resta bloccata all'aeroporto di New York, dove si è recata per raggiungere il fidanzato, perché non vuole separarsi dalla mortadella regalatale dagli ex colleghi, non importabile a causa delle leggi statunitensi.

Film thriller da vedere stasera in TV

Accuse e bugie, ore 21:30 su Sky Cinema Suspense

Per festeggiare il loro decimo anniversario di matrimonio, Liz e Andrew sono in vacanza alle Hawaii. Una mattina, però, la donna non trova più il marito e balza in cima alla lista dei sospettati di presunto omicidio.

Godzilla, ore 21:00 su Premium Cinema 1 +24

Reboot della serie cinematografica con protagonista Godzilla. A Tokyo, l'ennesima scossa sismica provoca un grave incidente all'interno di una centrale nucleare durante il quale perde la vita la moglie di Joe Brody, un esperto supervisore americano. Molti anni dopo il professore riesce a far luce sulla natura di quelle misteriose scosse.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

La vita in un attimo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un uomo ripercorre la propria storia d'amore durante una seduta di psicoanalisi. Intanto, la figlia adolescente si innamora di un ragazzo, figlio di contadini spagnoli, senza sapere però che i loro destini sono già legati da eventi del passato.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Buffalo soldiers, ore 21:15 su Sky Cinema Drama

Film del 2001 diretto da Gregor Jordan. Germania Occidentale, 1989, prima della caduta del muro di Berlino. Il militare di leva Ray Elwood è un componente di un gruppo di militari coinvolti in traffici illeciti. Un giorno il gruppo si impadronisce di un carico di armi che Ray scambia con un trafficante di droga,

Film drammatici da vedere stasera in TV

L'assedio, ore 21:29 su Premium Cinema 3

Film del 1998 diretto da Bernardo Bertolucci, tratto da un racconto di James Lasdun. Una donna africana, il cui marito è un prigioniero politico, pulisce casa a un solitario pianista inglese a Roma in cambio di una stanza. Tra i due nasce un sentimento che però sembra impossibile.

I programmi in chiaro

Ballando con le stelle, ore 20:35 su Rai 1

Quindicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Dieci puntate in cui tredici personaggi Vip impareranno l'arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Primo episodio della terza stagione, dal titolo “Cielo di fuoco”. Hondo rientrato a lavoro, si occupa con la squadra di un folle che usa droni come dispositivi di detonazione seminando il panico in città.

Sulla mia pelle, ore 21:00 su Rai 3

Il film racconta l'ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi.

Tu sì que vales, ore 21:20 su Canale 5

Artisti e sportivi di ogni genere si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Il cacciatore di giganti, ore 21:30 su Italia 1

Film del 2013 diretto da Bryan Singer e interpretato da Nicholas Hoult, Ewan McGregor e Stanley Tucci. Un giorno un giovane agricoltore apre involontariamente una porta tra il nostro mondo e quello di una spaventosa razza di giganti.

Debt collector, ore 21:27 su Rete 4

Un esperto di arti marziali inglese viene assunto dalla mafia statunitense per riscuotere i debiti.

War Horse, ore 21:15 su La7

Film del 2011 diretto da Steven Spielberg. Dopo essere stato separato a forza dal padrone, un cavallo è fonte di ispirazione e cambiamento per molte persone, mentre attraversa i campi di battaglia della I guerra mondiale.

Kill Bill – Volume I, ore 21:30 su Tv8

Film del 2003, scritto e diretto da Quentin Tarantino con protagonista Uma Thurman. Risvegliatasi dal coma, un'assassina va alla ricerca del suo ex capo e della gang responsabile dell'agguato in cui è caduta quattro anni prima.

Casamonica – Le mani su Roma, ore 21:25 su Nove

Attraverso immagini inedite documentate dal reporter Nello Trocchia, si racconta la realtà di un clan che si è costruito con l’usura e il traffico di droga.