Fast and Furious 9, una scena nello spazio: la conferma di Rodriguez

Rimandato a causa del Covid-19, il nono capitolo della saga arriverà al cinema il 2 aprile 2021

I fan di “Fast and Furious” sanno di potersi aspettare qualunque cosa dall’incredibile saga, ormai ben lontana dagli standard dei primi capitoli. Si punta, anno dopo anno, ad alzare sempre più l’asticella, fino a raggiungere magari lo spazio.

Un'idea che ha intrigato gli sceneggiatori, che paiono aver trovato il modo di incastrare tutto ciò all'interno della trama di "Fast and Furious 9", che uscirà in ritardo a causa dell'emergenza Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Gli appassionati dovranno infatti attendere il 2021 per vedere all'opera Dominic Toretto e la sua banda, per esattezza il 2 aprile del prossimo anno. In passato era già stata paventata l'ipotesi di una scena ambientata nello spazio. Nei mesi scorsi però Ludacris aveva deciso di eliminare qualche dubbio, lasciando intendere come tutto fosse pronto. Nel corso di un'intervista era stata fatta una battuta su "Fast and Furious: In Space". La risposta di Ludacris aveva però sorpreso tutti: "Hai detto qualcosa di molto importante. Hai detto qualcosa di giusto. Non ho intenzione di dire altro".

A sollevare definitivamente il velo ci ha pensato in questi giorni Michelle Rodriguez, intervistata durante il "The Kess Cagle Show" di "SiriusXM". L'attrice si è ritrovata a rispondere alle indiscrezioni in merito a questa fantomatica scena: "Come lo avete scoperto? Vedete cosa succede? Le persone iniziano a parlare dietro le quinte quando un film non esce le cose poi vengono fuori". Nessuna informazione su chi verrà lanciato nello spazio, anche se sappiamo che non si tratterà della Rodriguez: "Non sono abbastanza fortunata da essere lanciata nello spazio. Abbiamo però trovato una sceneggiatrice che ha mostrato molto amore per questo film. Insieme con Justin Lin siamo stati in grado di portare più amore e attenzione per le ragazze del film".