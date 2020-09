Brian De Palma compie 80 anni: conosci tutti i suoi film? FAI IL QUIZ

Gli anni Ottanta di De Palma

approfondimento

Domino: le foto del film di Brian De Palma

Dopo Vestito per uccidere (1980), Vizietti familiari (1980), Blow Out (1981) e altre pellicole, arriva la doppietta più celebre di Brian De Palma: il 1983 è l’anno di Scarface (FOTO), film in cui il regista porta in scena un Al Pacino nei panni di un antieroe, diventato icona della storia del cinema con la sua massima sulla vita. “Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose: le palle e la mia parola, e le ho sempre onorate, tutte e due”, ricordi? Concorre alla buona riuscita del film anche la sceneggiatura curata da Oliver Stone. Di recente il regista italiano Luca Guadagnino ha annunciato di lavorare ad un reboot. Solo quattro anni più tardi arriva un altro capolavoro: Gli intoccabili è un gangster movie ispirato all'autobiografia dell'agente federale Eliot Ness, con il boss Al Capone (interpretato da Robert De Niro) per protagonista. Ambientata nella Chicago degli anni Trenta, la pellicola si muove sulle musiche del compianto compositore Ennio Morricone. Sapevi che, in origine, ci sarebbero dovuti essere Kirk Douglas, Gene Hackman e James Stewart nel cast? Nessuno dei tre attori, poi, ha partecipato al progetto.

RISPONDI AL QUIZ: Quanto conosci il regista di Hollywood?

(se non visualizzi il contenuto interattivo CLICCA QUI)