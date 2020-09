Dario Argento, il Maestro del brivido compie 80 anni. FAI IL QUIZ

I successi

Mister Paura presenta Profondo Rosso

Ambientato a Roma e dintorni, il suo ultimo lavoro si intitola Occhiali Neri: non è ancora dato sapere quando giungerà nelle sale, ma la fase di produzione ha preso il via di recente. Il film è l’ultimo di una lunga serie: Argento esordisce come regista negli anni Settanta, periodo in cui sigla alcuni successi senza tempo, come Profondo Rosso (1975) e Suspiria (1977) (FOTO). Una curiosità: sapevi che in entrambi i film Dario Argento è protagonista di un cameo?