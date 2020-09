Nuovo poster per No Time to Die, giovedì arriva il trailer inedito

James Bond è pronto al grande ritorno. Una delle pellicole più attese dell’anno sta per fare il suo debutto sul mercato.

Dopo lo slittamento dell’uscita a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), No Time To Die sta per conquistare il pubblico con sequenze adrenaliniche, azione e colpi di scena.