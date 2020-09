77° Festival di Venezia - Il DIARIO del primo giorno

Via a Venezia77, il festival della ripartenza



E' arrivato il giorno in cui ripartono anche le grandi mostre internazionali di cinema; è arrivato il giorno dell'inaugurazione del 77° Festival di Venezia, primo festival al mondo a ripartire post-lockdown, in un'edizione storica per l'eccezionalità della cornice - una Laguna con molte più mascherine che maschere - e le strettissime norme sanitarie che hanno imposto, tra le altre cose, di "schermare" il red carpet per evitare assembramenti. Stasera Anna Foglietta farà da madrina alla cerimonia d'inaugurazione e anche il pubblico potrà assistere alla proiezione di "Lacci", il film di Daniele Luchetti scelto per aprire l'edizione: è solo il terzo film italiano negli ultimi trent'anni a cui tocca questo grande onore dopo "Una storia semplice" di Emidio Greco (1991) e "Baarìa" di Giuseppe Tornatore (2009).