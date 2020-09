Venezia 77 - Dillon: "Cerco film autentici, sarà un grande Festival"

approfondimento

Matt Dillon: la carriera e i migliori film

"Penso che Alberto Barbera sia un direttore eccezionale. Immagino che i film selezionati saranno molto interessanti: non ne so molto e non potrei neanche parlarne", ha premesso Dillon. "Le cose che cerco in un film sono le cose che mi colpiscono dentro, al cuore: per me è molto importante essere autentici e saper correre dei rischi, con lavori eccitanti e rivoluzionari. L'autenticità si nota quando guardi un film: non deve avere per forza a che fare con il realismo, può anche essere qualcosa di artificiale, però allo stesso tempo estremamente autentico".