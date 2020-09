Mulan, pubblicato il backstage del film

Niki Caro è pronta per portare in vita la magia di una delle eroine più amate al mondo. Venerdì 4 settembre Mulan farà il suo atteso debutto sulla piattaforma Disney + .

Infatti, inizialmente Mulan avrebbe dovuto fare il suo debutto nei primi mesi del 2020 ma la pandemia ha portato la casa di produzione a rimandarne l’uscita fino alla decisione finale di distribuire il film unicamente in streaming.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha comportato lo slittamento, la cancellazione e la modifica di tantissimi appuntamenti: dagli eventi mondani più importanti nel mondo dello spettacolo ai concerti passando anche per le proiezioni cinematografiche, tra le quali quella di una delle pellicole più attese dell’anno.

Mulan: la colonna sonora

È il 1998 quando Christina Aguilera (FOTO) debutta nel mondo delle sette note con Reflection, colonna sonora del cartone animato Mulan, il resto è storia.

Ventidue anni dopo la voce di Not Myself Tonight è pronta per regalare nuove emozioni grazie alla realizzazione di una nuova versione del brano. Il video ufficiale del singolo ha già ottenuto più di quattro milioni di visualizzazioni su YouTube.