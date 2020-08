Mulan, il film non uscirà al cinema. Disponibile solo con Accesso VIP

Nessun passaggio in sala per il live action. Dal 4 settembre su Disney+ con accesso VIP da 21,99 euro

Mulan è uno dei film più attesi di questa stagione, ma non uscirà al cinema. Il live action del celebre cartone animato non verrà proiettato nelle sale cinematografiche, ma sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma streaming Disney+ a partire da venerdì 4 settembre. La diffusione della pellicola è stata rinviata a lungo a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e, alla fine, i produttori hanno deciso di saltare direttamente il passaggio nei cinema italiani, ancora alle prese con delle restrizioni per rispettare i vari protocolli di sicurezza sanitaria.

Per poter guardare il film bisognerà dunque acquistare un accesso VIP, in aggiunta al proprio abbonamento Disney+. Il costo è di 21,99 euro, ma la notizia buona per tutti gli appassionati è che si tratterà di un vero e proprio acquisto: si potrà scaricare “Mulan” e vederlo ogni volta che lo si desidera. È disponibile in UHD e Dolby Surround, per una piena esperienza sul proprio televisore oppure su pc, tablet, cellulari senza dover passare dal grande schermo, per l’occasione evitato dalla compagnia di Burbank.