Mulan, il video della canzone di Christina Aguilera: "Loyal Brave True"

La ribattezzata Xtina ha pubblicato il video ufficiale di “Loyal Brave True” alla vigilia di Ferragosto, dopo che ne aveva annunciato la realizzazione lo scorso 6 marzo. La canzone, che ha già superato il milione di visualizzazioni, è una graziosa ballata che avrà un peso importante all’interno della storia. A 22 anni di distanza dal cartone animato, “Mulan” si appresta a tornare in sala con un live-action, seguendo così l’onda di altri recenti successi Disney come “Il Re Leone” e “Aladdin”.

LA STORIA DI “MULAN” E IL 2020 DI CHRISTINA AGUILERA

Christina Aguilera ha indossato i panni di Mulan nel video. Stiamo parlando di una giovane ragazza cinese, unica figlia della famiglia Fa, che vive ai tempi della Dinastia Sui. Un’armata di Unni invade il Paese e a tutte le famiglie è chiesto di contribuire alla difesa della Cina inviando un uomo al fronte. Mulan, per evitare che il padre invalido di guerra si arruoli nuovamente, decide di travestirsi da maschio e si rende protagonista di gesta eroiche.

Nel 2020 Christina Aguilera è tornata in cima alle classifiche con “Bionic”, il suo sesto disco inediti uscito nel 2010. In occasione del decimo anniversario, l’autrice di “Genie in a bottle” è balzata in vetta alla chart di “iTunes” proprio con uno dei suoi dischi più rivoluzionari e più amati dai Fighter (il soprannome dei suoi fan).

QUANDO ESCE MULAN? ATTESA PER L’ARRIVO DEL NUOVO FILM DELLA DISNEY

La pellicola era attesa nelle sale per lo scorso 27 marzo, ma la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha costretto a un continuo rinvio della data di uscita: dal 24 luglio si è passati al 12 agosto, prima di un ulteriore posticipo. “Mulan” sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+ a partire da venerdì 4 settembre, ma verrà distribuito regolarmente anche nei cinema come da programma originario (la data d’uscita sarà la medesima).