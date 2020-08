Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 31 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 31 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Jumanji - The Next Level, ore 21.15 Sky Cinema Uno (anche su Sky Cinema Family ore 21.45)

Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black sono alcuni dei protagonisti di “Jumanji - The Next Level”, film d’avventura che racconta il ritorno di Spencer nel fantastico mondo di Jumanji. Questa volta gli amici Martha, Fridge e Bethany rientrano nel gioco per riportarlo a casa.

Film drammatici da vedere stasera in tv

L’altra donna del re, ore 21.15 Sky Cinema Due

La pellicola racconta la storia di Mary e Anne Boleyn, e dei loro rapporti con il re Enrico VIII d'Inghilterra, che fu amante della prima ma ripudiò la moglie Caterina d'Aragona per sposare la seconda.

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Uno chef e il suo assistente rischiano la vita per proteggere gli ospiti del Taj Mahal Palace Hotel, attaccato da un gruppo di terroristi.

Tutto il mio folle amore, ore 21,15 Sky Cinema Per Te

Un ragazzo affetto da autismo ritrova il padre naturale. Insieme vivranno un emozionante viaggio attraverso i Balcani.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Shrek 2, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Secondo capitolo della serie dedicata a Shrek, orco verde che incontra i genitori di Fiona, sua nuova moglie.

Film thriller da vedere stasera in tv

Le belve, 21.00 su Sky Cinema Action

Ben, pacifico caritatevole buddista, e il suo migliore amico Chon, condividono lucrosi affari e un amore unico per Ophelia. Quando viene rapita dal cartello messicano della droga, i due amici dovranno salvarla. Nel cast Blake Lively e Salma Hayek

Seduzione fatale, ore 21.00 Sky Cinema Suspense

Durante il proprio addio al nubilato, Tara tradisce il futuro marito con un barman. Pentita dell'infedeltà, la donna viene perseguitata dal subdolo amante occasionale.

Tutti lo sanno, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Laura vive in Argentina insieme ai suoi due figli. Tornata in Spagna per il matrimonio della sorella, un tragico evento riporta a galla antichi rancori e segreti.

Film commedia da vedere stasera in tv

Ricomincio da me, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Jennifer Lopez è Maya, dirigente frustrata, che perde una promozione, concessa a una collega laureata. Decide così di dimostrare a Madison Avenue che l'esperienza maturata in strada è utile quanto gli studi universitari.

L’ora Legale, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

Un nuovo candidato sindaco promette grandi cambiamenti per il paese di Pietrammare. La legalità però cozza con le abitudini della popolazione.

Turné, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Quarta pellicola diretta da Gabriele Salvatores, nonché secondo capitolo della cosiddetta Trilogia della fuga. Due amici di lunga data si recano insieme in tournée, un viaggio per l'Italia con Il giardino dei ciliegi di Čechov. Entrambi vivono un periodo complicato della loro vita ma il lungo viaggio cambierà tutto.

Film d’azione da vedere stasera in tv

The Divergent Series: Allegiant, ore 21.15 Premium Cinema 1

Tris e Quattro, insieme ad alcuni compagni, scavalcano la recinzione che circonda Chicago. Una misteriosa agenzia li prende in custodia e così scopriranno incredibili novità

Fast & Furious 7, ore 21.15 Premium Cinema 1 +24

Deckard Shaw, fratello di Owen ridotto in fin di vita da Dominic Toretto, vuole scatenare la sua sete di vendetta, avvalendosi delle tecniche di guerra apprese lavorando per i servizi segreti britannici.

Film romantici da vedere stasera in tv

Sliding Doors, ore 21.15 Premium Cinema 2

Gwyneth Paltrow interpreta Helen, ragazza che viene licenziata perché arriva tardi in ufficio. La sua vita cambierà quando decide di tornare in anticipo. Arrivata alla metropolitana, la storia si sdoppia e affronta la storia di Helen quando perde il treno e quando invece riesce a salire sulla metro.

I programmi in chiaro

La classe degli asini, ore 21:25 su Rai 1

La storia dell’insegnante Mirella Casale che negli anni 50 voleva chiudere le classi differenziali, offrendo integrazione ed un insegnamento paritario ai bambini portatori di handicap.

Hawaii Five-O, ore 21:05 su Rai 2

Quinto episodio della decima stagione del telefilm che racconta le vicende di un’unità di polizia d’élite.

Presa diretta - Mai più eroi! ore 21:20 su Rai 3

Viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona per analizzare le questioni al centro del dibattito pubblico.

L’ora della verità, ore 21:20 su Canale 5

Quarta puntata della serie televisiva francese. Un racconto ricco di colpi di scena tratta dall’omonimo libro noir di Michel Bussi.

Battiti Live, ore 21:10 su Italia 1

Tutti gli artisti più celebri dell’estate 2020 si esibiscono per la classica kermesse musicale.

Quarta Repubblica, ore 21:27 su Rete 4

Programma di approfondimento politico, d’attualità e di economia condotto da Nicola Porro.

Eden Un pianeta da salvare, ore 21.15 su La7

Programma di approfondimento per conoscere l’ecosistema complesso e minacciato dall’intervento dell’uomo

Gomorra la serie, ore 21:30 su Tv8

Undicesimo episodio della seconda stagione di Gomorra la serie, serie tv prodotta Sky e ispirata dal libro di Roberto Saviano.

Il segno della libellula, ore 21.25 su Nove

Un ragazzo esce dal coma e racconta a tutti di aver avuto contatti nell’aldilà con la moglie defunta di un medico.