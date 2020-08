Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 22 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 22 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d'azione da vedere stasera in tv

La legge dei più forti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Una poliziotta assiste casualmente all'omicidio di un giovane spacciatore. Alle prime armi, capisce presto che è stata testimone di un delitto commesso da poliziotti corrotti.

Gods of Egypt, ore 21:.00 su Sky Cinema Action

Un giovane eroico chiede aiuto al Dio Hours per sconfiggere Set, dio delle tenebre. Quest'ultimo ha usurpato il trono e ha fatto precipitare tutto l'impero nel caos.

Matrix Reloaded, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Secondo film della saga dei registi Wachowski. L'esercito è pronto ad assalire gli umani, ma i cittadini sperano nelle parole di Morpheus e Trinity che hanno annunciato la profezia dell'Oracolo.

Film commedia da vedere stasera in tv

Un giorno di pioggia a New York, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Timothée Chalamet e Selena Gomez sono tra i protagonisti della pellicola di Woody Allen. Gatsby, giovane innamorato di New York, trascorre un fine settimana con la ragazza Ashleigh proprio nella metropoli. Inizierà per entrambi un'avventura divertente e indimenticabile.

Il campeggio dei papà, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Privo di esperienza, un uomo deve gestire un camping estivo per ragazzi. L'unica persona che può aiutarlo è il padre ma il rapporto tra i due non è affatto idilliaco.

Incinta o... quasi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

La giovane Thea inventa di essere incinta per salvare il suo posto di lavoro come segretaria di una casa editrice. In questo modo è costretta a portare avanti quella che è una finta gravidanza.

Matrimonio al Sud, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un industriale lombardo, interpretato da Massimo Boldi, viene sconvolto dalla scelta del figlio di sposare una ragazza meridionale. Sarà così catapultato al sud per un divertentissimo matrimonio.

Lo scapolo d'oro, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Per non perdere il diritto ad un'eredità multimilionaria, un uomo single deve sposarsi entro 24 ore.

Stasera a casa di Alice, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Carlo Verdone e Sergio Castellitto interpretano Saverio e Filippo, due cognati che gestiscono un'agenzia di viaggi specializzata in tour religiosi. Entrambi perdono la testa per Alice, aspirante attrice. Questo scatenerà avventure, disavventure ed equivoci.

Film drammatici da vedere stasera in tv

La mia vita con John F. Donovan, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Kit Harington e Natalie Portman sono i protagonisti della pellicola diretta da Xavier Dolan. Un giovane attore rivive l'impatto avuto da un rapporto epistolario avuto con una stella della televisione statunitense morto dieci anni prima.

Il traditore, ore 21:15 su Sky Cinema Per Te

Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta, primo pentito di mafia. Grazie alle sue rivelazioni consentì a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di comprendere la struttura e l'organizzazione di Cosa Nostra.

Film fantastici da vedere stasera in tv

Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Anne Hathaway è la protagonista Ella che dopo aver subito un incantesimo da neonata (il dono dell'obbedienza), deve affrontare la crudele Olga.

Film gialli da vedere stasera in tv

Le due verità - Forever Mine, ore 21:00 su Sky Cinema Suspence

Mark Brice, marito di Ella, scopre sua moglie con il giovane bagnino Alan Riply. Accecato dalla gelosia, uccide il ragazzo ma quindici anni dopo riceve la visita di un uomo misterioso.

Film thriller da vedere stasera in tv

Now You See Me - I maghi del crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

I quattro cavalieri, abili illusionisti tra i più famosi al mondo, riescono in diretta televisiva a rapinare una banca di Parigi. Sulle sue tracce ci saranno gli agenti Dylan dell'FBI e Amla dell'Interpol.

Film d'animazione da vedere stasera in tv

Cattivissimo Me 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1

La Lega Anti Cattivi contratta Gru per indagare sulla scomparsa di un laboratorio dove venivano effettuati esperimenti per trasformare esseri viventi in bestie.

I programmi in chiaro

Una storia da cantare, ore 21:25 su Rai 1

Per festeggiare il compleanno di Mina, il programma prova a raccontarne il mito con le sue canzoni più famose.

Ho quasi sposato un serial killer, ore 21:05 su Rai 2

Kam scopre che l'uomo che frequenta è un pericolo serial killer e la sua vita viene improvvisamente sconvolta.

Giù la testa, ore 20:30 su Rai 3

Capolavoro di Sergio Leone, il film racconta il patto tra Juan Miranda, bandito messicano, e l'irlandese Mallory per svaligiare una banca.

La sai l'ultima?, ore 21:20 su Canale 5

Tre squadre composte da cinque concorrenti si sfidano a colpi di barzellette.

5 bambini e IT, ore 21:30 su Italia 1

Cinque bambini scoprono in una cava di ghiaia il vecchio folletto Psammead.

Una Vita, ore 21:25 su Rete 4

Episodio 108 della sedicesima stagione di "Una Vita", soap opera spagnola che racconta le vicende delle famiglie De La Serna.

Voglia di ricominciare, ore 21:15 su La7

Carolina abbandona lo Utah e va a vivere a Seattle con il figlio Toby. Quest'ultimo inizia a frequentare cattive compagnie ma Dwight, corteggiatore della mamma, spera di poterlo aiutare.

Lezioni di piano, ore 21:30 su Tv8

Palma d'oro a Cannes e Oscar per la protagonista, "Lezioni di Piano" racconta la storia di Ada, muta dall'età di nove anni e in grado di esprimersi attraverso il suono del suo pianoforte.

Attacco al Clan - Caccia ai Casalesi, ore 21:25 su Nove

Il magistrato Catello Maresca racconta due importanti indagini che hanno scardinato il clan dei Casalesi.