Oggi va in scena la penultima giornata della prima parte del Giffoni Film Festival, la manifestazione riservata al cinema dei più giovani che quest’anno si è fatta in quattro (il secondo slot a fine agosto, la terza divisione in autunno, la conclusiva dopo Natale). Nella cittadina in provincia di Salerno sono attesi ospiti di eccezione, dopo che ieri Richard Gere ha regalato emozioni ai giurati in sala. Sono infatti annunciati Sylvester Stallone e i Pinguini Tattici Nucleari, in collegamento streaming per la 50^ edizione di questo tradizionale appuntamento cinematografico.

SYLVESTER STALLONE AL FESTIVAL DI GIFFONI: LA STAR DI HOLLYWOOD INCONTRA LA GIURIA approfondimento Buon compleanno Sylvester Stallone: 10 curiosità sull’attore Il ribattezzato Sly ha compiuto 74 anni lo scorso 6 luglio ed è sempre in ottima forma. L’attore, regista e sceneggiatore, conosciuto universalmente per aver impersonificato due personaggi entrati nella storia del cinema come Rocky e Rambo, sta al momento lavorando sul progetto “Samaritan”, un film su un vecchio supereroe scomparso da vent’anni. Il nativo di New York è apparso sul grande schermo per l’ultima volta nel 2019, quando riportò nelle sale il suo Rambo nel capitolo “Last Blood” dopo essere stato non protagonista di “Creed II” (il secondo capitolo della nuova saga con Rocky Balboa nei panni di mentore e allenatore). Il tre volte nominato agli Oscar sarà in collegamento streaming col Giffoni Film Festival e parlerà con i giovani giurati, sfoggiando tutta la sua esperienza in ambito cinematografico.