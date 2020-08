Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 21 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 21 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv

Now You See Mee - I maghi del crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

I quattro cavalieri, squadra di abili illusionisti, riesce a rapinare una banca di Parigi. Gli agenti Dylan dell'FBI e Alma dell'Interpol sono incaricati di risolvere il caso.

Extortion, ore 21:00 Sky Cinema Suspence

Durante un viaggio ai Caraibi, una famiglia noleggia una barca per visitare alcune isole. Il motore va in avaria e si ritrovano bloccati su un piccolo atollo, ricattati da un pescatore del posto.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Una giusta causa, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un'avvocatessa deve fare i conti con numerosi ostacoli e avversità in quanto discriminata come donna. Ha l'occasione di ripristinare l'uguaglianza attraverso un caso rivoluzionario che arriva in tribunale.

Anna Karenina, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Con Keira Knightley e Jude Law, la pellicola racconta la tragica storia di Anna Karenina, nobildonna di San Pietroburgo, moglie dell'ufficiale Karenin.

You Don't Know Jack - Il dottor Morte, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film basato sulla vita di Jack Kevorkian, medico che ha praticato il suicidio assistito su oltre 130 pazienti. Nel cast Al Pacino, John Goodman e Susan Sarandon.

Film commedie da vedere stasera in tv

Un weekend da bamboccioni 2, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Adam Sandler e Salma Hayek sono i protagonisti di questo sequel. Lenny torna nella sua città natale per stare con gli amici di sempre. Scopre però che non è riuscito a lasciarsi alle spalle la vita di Los Angeles.

Dolcissime, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tre amiche insicure e disagiata trovano il loro riscatto grazie ad un ricatto alla ragazza più popolare del liceo. Nel cast Valeria Solarino e Vinicio Marchioni.

Suocero Scatenato, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un padre maniaco del lavoro va a trovare la figlia a Los Angeles, ma arrivato a destinazione scopre che lei è scomparsa e decide di andarla a cercare con l'aiuto di Martin, ex fidanzato della ragazza.

La coppa dei campioni, ore 21:15 Sky Cinema per Te

Max Tortora, Massimo Boldi e Anna Maria Barbera sono i protagonisti de "La Coppa dei Campioni". Il film racconta il viaggio ricco di problemi di un industriale milanese e un magazziniere per assistere alla finale della Champions League.

Vizi di Famiglia, ore 21:15 Premium Cinema 2

Sarah torna nella propria casa per le nozze della sorella e durante il viaggio scopre, grazie alla nonna, un segreto che riguarda la sua famiglia.

La prima pietra, ore 21:14 Premium Cinema 3

Intolleranze e piccoli egoismi vengono a galla quando una scuola elementare deve organizzare una recita natalizia. Tutto parte però da una finestra rotta.

Film d'azione da vedere stasera in tv

Dredd - Il giudice dell'Apocalisse, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Ambientato in una metropoli del futuro, la pellicola racconta la storia di un ufficiale delle forze dell'ordine e di un apprendista coinvolti in un conflitto a fuoco con un trafficante di droga.

Matrix Reloaded, ore 21:15 Premium Cinema 1

Secondo film della saga dei fratelli Wachowski con Keanu Reeves e Laurence Fishburne. Zion è assediata da un esercito pronto ad assalire gli umani.

Alita - Angelo della battaglia, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Il cyborg Alita è costretto ad affrontare duri combattimenti, ma scoprirà presto la verità sulla sua vita.

Warrior, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Un marine, allenato dal padre, è deciso a vincere un violento torneo di arti marziali senza regola. Alla stessa manifestazione partecipa anche il fratello accedendo una grande rivalità.

I programmi in chiaro

I migliori anni, ore 21:25 su Rai 1

I momenti suggestivi e memorabili di "I migliori anni", show televisivo condotto da Carlo Conti.

Mai fidarsi di quel ragazzo, ore 21:20 su Rai 2

Riley e Kim, due ragazze del liceo, conoscono Chris, nuovo arrivato nella loro scuola. Riley diventa la sua vittima ma in qualche modo il ragazzo riesce sempre a cavarsela.

La Grande Storia - Vittime e Carnefici, ore 21:20 su Rai 3

Programma di approfondimento storico che affronta in questa puntata gli uomini che hanno segnato il nazismo.

Rosamunde Pilcher - Un nuovo inizio, ore 21:21 su Canale 5

Emma e Henry gestiscono un piccolo pub, alla notizia della gravidanza della donna, il suo compagno scappa e la lascia sola ad affrontare la sua vita.

The accountant, ore 21:30 su Italia 1

Christian Wolff è un genio matematico affetto dalla sindrome di Asperger. Sotto copertura lavora come contabile per le più pericolose organizzazioni criminali.

SMS - Sotto Mentite Spoglie, ore 21:27 su Rete 4

Tommaso sbaglia a inviare un sms. Il messaggio non arriva alla moglie ma alla moglie del migliore amico e scatena una serie di incredibili equivoci.

I misteri di Parigi, ore 21:15 su La7

Serie tv francese. Ogni crimine viene commesso in luoghi storici di Parigi.

Siviglia-Inter, finale di Europa League, ore 21:00 su Tv8

La squadra di Antonio Conte gioca a Lisbona la finale di Europa League contro gli spagnoli del Siviglia.

Fratelli di Crozza - Classic, ore 21.25 su Nove

I migliori sketch e monologhi di Maurizio Crozza che porta sul palco i suoi innumerevoli personaggi.