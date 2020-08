14/18

Secondo numerose fonte, tra cui IMDB, il priomo film dedicato alla danzatrice spia è "Mata Hari" (titolo alternativo: Die Spionin), diretto da Ludwig Wolff ne 1920) con la celebre diva del muto danese Asta Nielsen. Tuttavia, l'autorevole filmografia pubblicata da Filmarchiv Austria nel 2010 non menziona questa pellicola. Per Lo studioso di cinema Ivo Blom, in realta si tratta del film, orami perduto “Die Tänzerin Navarro” (1922), che presenta una trama simile alla storia di Mata Hari.