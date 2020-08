Dopo The Last Dance, un film sulla vita di Beckham

David Beckham è in trattative per la realizzazione di un film sulla sua vita, tra campo e famiglia. L’ex calciatore sarebbe stato ispirato dal recente documentario su Michael Jordan, “The Last Dance”, creato da Netflix.

La produzione ha già avuto inizio, con Beckham che ha sfruttato la propria compagnia televisiva per il progetto, la Studio 99, lanciata lo scorso anno. L’emergenza Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha di certo rallentato il processo, come accaduto per reti televisive e film in tutto il mondo. Stando alle ultime notizie in merito, l’ex calciatore sarebbe in trattative con Netflix e Amazon per completare l’opera e lanciarla online.

Una fonte ha rivelato al “The Sun” che questo film è qualcosa cui David Beckham tiene moltissimo. Un progetto cui avrebbe voluto dare il via molto tempo fa: “La pellicola conterrà materiale inedito, con molti filmati d’archivio”.

L’obiettivo sarà principalmente quello di raccontare la sua vita dopo l’addio al calcio giocato. Occhi puntati dunque sul percorso negli Stati Uniti, con la creazione della sua nuova squadra a Miami. A ciò si aggiungeranno però anche elementi tratti dalla sua vita privata. I fan sul web si sono già mostrati molto interessati, considerando come ci sia una grande passione per l’ex stella del Manchester United, così come per la sua famiglia, da sua moglie Victoria Beckham ai suoi figli.

Il matrimonio di Brooklyn Beckham

Una notizia che giunge dopo le tante indiscrezioni sull’attesissimo matrimonio di Brooklyn Beckham. Il figlio di David e Victoria sposerà la sua Nicola Peltz, con una cerimonia che vanterà ospiti di prestigio. In cima alla lista pare ci siano il Principe Harry e Meghan Markle.

Sarà un evento particolarmente seguito dalla stampa, con paparazzi pronti a scattare foto dei tanti vip invitati. Non mancherà di certo Sir Elton John, padrino di Brooklyn. La coppia di futuri sposi si è conosciuta circa tre anni fa, iniziano a frequentarsi però soltanto nel novembre del 2019. Galeotta sembra essere stata la festa di Halloween di Leonardo DiCaprio. Da allora i due non si sono mai separati e, dopo la quarantena dovuta al Covid-19, hanno annunciato la propria idea di restare l’uno al fianco dell’altra per sempre.