Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 2 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 2 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man: Far From Home, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Spider-Man deve fare i conti con quanto accaduto in “Avengers: Endgame”. Sente il peso delle responsabilità sulle proprie spalle e decide così di affidare ad altri l’eredità di Tony Stark. Un grave errore.

Film noir da vedere stasera in TV

All That Divides Us – Amore criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Catherine Deneuve e Diane Kruger in un intenso noir sul tema della dipendenza. Dopo aver ucciso il proprio spacciatore, una giovane viene ricattata da un amico della vittima.

Film western da vedere stasera in TV

Impiccalo più in alto, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Clint Eastwood in un western avvincente. Salvatosi da un’ingiusta condanna all’impiccagione, un cowboy giura vendetta contro chi lo ha incastrato.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel dell’amato primo capitolo, che rivede l’eccentrico Flint a bordo della sua macchina. Il giovane inventore torna a Swallow Marinata per salvare il mondo dall’invasione di creature mutanti.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Delta Force, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Chuck Norris in un action tratto da una storia vera. Una squadra speciale deve salvare i passeggeri di un volo di linea dirottato da un gruppo terrorista.

Film thriller da vedere stasera in TV

Cold Blood – Senza pace, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jean Reno in un thriller ambientato in Canada. L’arrivo di una donna sopravvissuta a un incidente interrompe la solitudine di un sicario che vive in una baita isolata.

La cruna dell’ago, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Donald Sutherland in uno spy-thriller tratto dal romanzo omonimo di Ken Follett. Film ambientato nel 1944. Una spia tedesca in missione top secret naufraga a largo della Scozia. Si ritrova a essere soccorso da una coppia di sposi.

Film romantici da vedere stasera in TV

Kate & Leopold, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Meg Ryan e Hugh Jackman. Un duca dell’800 si ritrova scaraventato nella New York di oggi. Conquisterà il cuore di una deliziosa donna in carriera.

Film comici da vedere stasera in TV

Clerks – Commessi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia irriverente generazionale di Kevin Smith. La giornata di due commessi di un negozio si anima grazie a dei folli clienti.

Scoop, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Film diretto e interpretato da Woody Allen, affiancato da Scarlett Johansson. Una studentessa di giornalismo americana è in visita a Londra, dove indaga su una serie di omicidi.

National Lampoon’s Vacation, ore 21:13 su Premium Cinema 3

La famiglia Griswold è diretta al parco di Walley World. Si cimenterà in un allucinante viaggio attraverso vari stati americani.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Pinocchio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Matteo Garrone propone la sua versione della fiaba di Pinocchio, vincitrice di 5 David di Donatello e 6 Nastri d’Argento. Film con Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini.

Demolition: Amare e vivere, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Jake Gyllenhaal e Naomi Watts in un film sul tema della perdita. Distrutto dal dolore per la morte di sua moglie, un uomo riesce a trovare aiuto in maniera inaspettata.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Act of valor, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Cronaca romanzata di una reale operazione dei Navy Seals. La scoperta di un complotto terroristico contro gli Stati Uniti spinge la squadra speciale a scendere in campo.

Jurassic World, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Quarto capitolo della celebre saga, che vede dei nuovi genetisti alle prese con un lavoro rischioso sul DNA dei dinosauri. Sono così giunti al punto da creare un ibrido spaventoso e terrificante.

I programmi in chiaro

Non dirlo al mio capo, ore 21:25 su Rai 1

Quinto episodio della seconda stagione, dal titolo “Ragioni e sentimenti”. Nina ha passato la notte con Enrico e crede in una loro riconciliazione.

Novantesimo minuto, ore 21:05 su Rai 2

Programma storico condotto da Simona Rolandi e Alessandro Antinelli, con Gianni De Biasi come opinionista.

A raccontare comincia tu – Riccardo Muti, ore 21:20 su Rai 3

Raffaella Carrà incontra un gigante dei nostri tempi, Riccardo Muti. Un’intrigante intervista.

Fiore del deserto, ore 21:20 su Canale 5

La vita di Waris Dirie è iniziata nei deserti africani e proseguita nel mondo delle top model.

Prince of Persia, ore 21:20 su Italia 1

Dastan è uno dei principi di Persia. Rimane vittima di un complotto del perfido zio, che lo accusa d’aver assassinato il re.

Forrest Gump, ore 21:25 su Rete 4

Film cult con protagonista Tom Hanks. Questi è un ragazzo del Sud un po’ tardo, che riesce però a farsi largo nel mondo grazie alla propria bontà.

Tut il destino di un Faraone, ore 21:15 su La7

Ben Kingsley è il protagonista di questa serie, che racconta la storia dell’ascesa di Tut, Faraone d’Egitto.

Gomorra la serie, ore 21:30 su Tv8

Primo episodio della seconda stagione. Si ritorna nel mondo del clan Savastano e nella lotta per il controllo su Napoli e non solo.

Porgi l’altra guancia, ore 21:25 su Nove

Terence Hill e Bud Spencer sono due missionari. Aiuteranno una comunità indigena a combattere le prepotenze dei signori del luogo.