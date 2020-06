Catherine Deneuve torna sul set per un film dopo l'ictus

Catherine Deneuve, icona del cinema francese, torna sul set dopo quanto accaduto lo scorso novembre. L’attrice ha dovuto fronteggiare un incidente vascolare ischemico. Mesi sono trascorsi e tutto sembra essere tornato alla normalità. Deneuve è perfettamente ristabilita e pronta a riprendere il lavoro sul set di Emmanuelle Bercot, per il film “De son vivant”, a partire dal prossimo 6 luglio.

A riferirlo è “BFM-TV”, che cita fonti vicine all’attrice. Il terrore dopo l’incidente occorso sul set lo scorso anno venne subito arginato dal suo manager, che spiegò come l’ictus che l’aveva colpita fosse in realtà limitato, dunque reversibile: “Fortunatamente non presenta alcun deficit motorio. Deve però chiaramente prendersi del tempo”.

Catherine Deneuve, la carriera

Quando si parla di Catherine Deneuve si fa riferimento a una vera diva e non si tratta di un modo di dire. Lei è realmente una delle ultime grandi dive del cinema mondiale. Nata a Parigi nel 1943, è una figlia d’arte. Suo padre era Maurice Dorleac e sua madre Renee Deneuve. Avere dei genitori attori le consente di ottenere la sua prima parte a soli 13 anni nel film “Le Collegiali”. Recita al fianco della sorella maggiore, Françoise, che la spinge a perseguire questa strada.

Quest’ultima le presenta il regista Jacques Demy, che la vuole come protagonista del musical “Le parapluie de Cherbourg”. Un ruolo che le consente d’emergere, collaborando nello stesso anno con Roman Polanski. Nel ’67 è invece sul set di Luis Brunel, col quale ottiene la definitiva consacrazione grazie al ruolo di Chaterine in “Bella di Giorno”.

Per 20 anni è stata la più importante attrice francese al mondo, dagli anni ’70 ai ’90. Prende parte a pellicole francesi, italiane e statunitensi, ottenendo svariate nomination, tra le quali quella agli Oscar per il film “Indocina”. Un successo che non l’ha mai abbandonata, trascinata da un talento unico e un’innegabile avvenenza.

Due le relazioni importanti nella sua vita. La prima al fianco del regista Roger Vadim e in seguito con uno dei pilastri del cinema italiano di tutto i tempi, Marcello Mastroianni. Dai due ha avuto altrettanti figli, Christian Vadim e Chiara Mastroianni.