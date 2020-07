Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 30 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 30 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il ladro di giorni, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Riccardo Scamarcio è Vincenzo, uscito di prigione e pronto a riallacciare i rapporti con suo figlio durante un viaggio dal nord fino in Puglia.

La conseguenza, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Keira Knightley, Alexander Skarsgard e Jason Clarke in una love story proibita. Nella Germania del Dopoguerra, la moglie di un ufficiale britannico si innamora di un vedovo tedesco.

I villeggianti, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Valeria Golino e Riccardo Scamarcio in un film sull’amore e la vita. Una donna fa i conti col divorzio in una villa in Costa Azzurra.

Film biopic da vedere stasera in TV

Pelè, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Biografia del leggendario calciatore brasiliano, dall’infanzia nell’assoluta povertà al gol siglato, a soli 17 anni, nella finale del 1958 dei Mondiale.

Film comici da vedere stasera in TV

10 giorni senza mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Giulia è una mamma a tempo pieno e decide di prendersi una meritata vacanza. Suo marito la vedrà volare a Cuba, dovendosi occupare da solo di lavoro, casa e figli.

Dudley Do-Right, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Esilarante commedia basata sul fumetto anni ’60. Brendan Fraser, Sarah Jessica Parker e Alfred Molina in una commedia che vede come protagonista il poliziotto Dudley, caduto nel tranello del nemico.

La casa stregata, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Una coppia di sposi, interpretata da Renato Pozzetto e Gloria Guida, è costretta ad affittare una casa infestata dal fantasma di un dispettoso saraceno.

Film thriller da vedere stasera in TV

Blood Money – A qualsiasi costo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

John Cusack in un action-thriller. Tre ragazzi trovano del denaro di proprietà di un criminale. L’avidità li porrà ben presto l’uno contro l’altro.

Finding Steve McQueen, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Thriller sulla più grande rapina avvenuta negli Stati Uniti. Nel 1972 una banda organizza il colpo del secolo: rubare il fondo segreto del Presidente Nixon.

Film horror da vedere stasera in TV

Hell Fest, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Nei labirinti della paura in un horror che vede un killer mascherato scatenare la propria furia omicida all’interno di un luna park.

Io sono vendetta, ore 21:15 su Premium Cinema 1

John Travolta in un action-thriller che lo vede nei panni di un uomo distrutto. Un assassino ha ucciso sua moglie e lui decide di farsi giustizia da solo.

The life of David Gale, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Thriller giudiziario sul tema della pena di morte. A questa viene condannato un docente di filosofia, interpretato da Kevin Spacey, che si dichiara innocente.

Film romantici da vedere stasera in TV

The shape of things, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Paul Rudd, che vede il timido Adam innamorarsi dell’estroversa Evelyn, che lo trasforma radicalmente.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Attacco al potere 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Gerard Butler e Morgan Freeman tornano nel secondo capitolo della saga. I funerali del Primo Ministro inglese radunano i potenti della Terra. Un’ottima occasione per un attacco terroristico.

The transporter legacy, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Quarto capitolo della saga diretta da Luc Besson. Frank Martin è un autista al solo della malavita. Si ritrova coinvolto nella pericolosa vendetta di una ragazza.

I programmi in chiaro

Scusate se esisto, ore 21:25 su Rai 1

Serena è un architetto dal grande talento. Dopo una serie di successo all’estero, ha deciso di tornare in Italia. Le difficoltà nel mondo del lavoro la costringono a travestirsi da uomo. In questi panni incontra Francesco, che pare il compagno ideale.

Hawaii Five-O, ore 21:20 su Rai 2

Ventunesimo episodio della nona stagione, dal titolo “Scomparsa”. Il ritrovamento di resti umani nel forno di un crematorio porta la squadra a sospettare possa trattarsi di omicidio.

In arte - Ornella, ore 21:20 su Rai 3

Programma dedicato alle grandi protagoniste della storia musicale, artistica e culturale dell’Italia.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Nuovo appuntamento con il reality che mette alla prova alcune coppie, chiamate a separarsi, resistendo a tentatori e tentatrici single.

Io, Robot, ore 21:30 su Italia 1

Film tratto da un romanzo di Asimov, con protagonista Will Smith. Un investigatore, totalmente contrario alla diffusione degli androidi, indagherà su un caso che ruota intorno a una I.A. pensante e forse omicida.

I Legnanesi – I Colombo Viaggiatori, ore 21:25 su Rete 4

La comicità de I Legnanesi nel racconto esilarante di una storia di ringhiera della famiglia Colombo.

In onda, ore 20:35 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Api assassine, ore 21:30 su Tv8

In vacanza sull’isola di Maiorca, Hans viene portato d’urgenza al pronto soccorso dopo una puntura d’ape. L’insetto, si scoprirà, appartiene a una specie pericolosissima.

Under suspicion, ore 21:25 su Nove

Un Capitano di polizia interroga un ricco avvocato a Puerto Rico, accusato d’aver stuprato e ucciso due bambine.