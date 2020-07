Sarah Jessica Parker inaugura una boutique nel cuore di Manhattan

Non solo attrice: Sarah Jessica Parker è anche un’imprenditrice e, nei giorni scorsi, ha condiviso coi suoi fan una bella novità.

La star di “Sex and the City” ha condiviso una foto su Instagram della boutique che sta per aprire, e ha mandato in visibilio i followers. Del resto, esiste qualcuno di più indicato di Carrie Bradshaw per dare consigli di moda?

La nuova boutique di SJP

Il 7 luglio alle 11.00: sono queste data e ora dell’apertura al pubblico della nuova boutique di Sarah Jessica Parker. L’indirizzo? Il civico 31st West della 54° Strada, tra la 5° e la 6° Avenue. Una location prestigiosa, nel cuore di Manhattan. “Sebbene desidereremmo riempire ogni centimetro della nostra nuova scintillante boutique con ognuno di voi, prenderemo tutte le precauzioni di sicurezza necessarie a proteggere i nostri clienti” scrive l’attrice. Che rimanda poi ad un link, per spiegare tutti i protocolli adottati per garantire ai clienti un’esperienza di shopping sicura, che scongiuri il rischio di contagio da Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE).

Nelle sue Instagram stories, SJP ha svelato ulteriori dettagli della boutique: “Finalmente! Una piccola prima sbirciatina nella nostra splendida boutique monomarca a Manhattan. Offriremo un'esperienza di shopping in negozio socialmente distanziata, oltre ad un'opzione di ritiro sul marciapiede” scrive, svelando gli interni dello store. I video rimandano un ambiente elegante, come da Sarah Jessica Parker ci si aspetta, con poltrone rosse dal look retrò e un divano verde oliva con cuscini rosa a contrasto. All’interno, i capi (super glamour) della SJP Collection.