The Girls I've Been, Millie Bobby Brown protagonista del film Netflix

La carriera di Millie Bobby Brown non è legata unicamente a “Stranger Things”, anche se quello di Eleven è ancora oggi il suo ruolo di maggior successo. La giovane attrice è al lavoro per ampliare la propria filmografia, aggiungendo titoli e personaggi che possano restare nell’immaginario del pubblico.

Oltre a interpretare Enola Holmes, al fianco di Henry Cavill e Sam Claflin, Brown sarà inoltre al centro del nuovo progetto Netflix, “The Girls I’ve Been”. Un film che proporrà l’adattamento del romanzo di Tess Sharpe. Una notizia splendida per i fan dell’attrice, che giunge dopo l’annuncio della nomination agli Emmy Awards per “Stranger Things”, come miglior Serie Drama.

Un progetto che vede tra i grandi personaggi coinvolti anche Jason Bateman, adorato dal pubblico di Netflix nella serie “Ozark”, nominata a sua volta agli Emmy, nella stessa categoria dello show dei fratelli Duffer.